Der MSV Duisburg wird am Wochenende wieder nicht spielen

Duisburg Nach der Partie in Saarbrücken ereilt Drittligist MSV Duisburg die nächste Absage. Auch in Halle verhindern die Platzverhältnisse den Anpfiff.

Pavel Dotchev, neuer Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, muss weiterhin auf seine Premiere an der Seitenlinie bei den Zebras warten. Nach dem Ausfall der Partie beim 1. FC Saarbrücken am vergangenen Montag wurde nun auch das für den kommenden Samstag geplante Auswärtsspiel beim Halleschen FC aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt.

Wie in weiten Teilen Deutschlands war der Winter auch in Sachsen-Anhalt zu Beginn der Woche heftig zurückgekehrt. In Halle sorgten heftige Niederschläge für 50 Zentimeter Neuschnee. Bis zum Wochenende soll das Thermometer weiterhin Minusgrade anzeigen. Somit war schon am Donnerstag absehbar, dass das Duell zwischen dem HFC und dem MSV nicht ordnungsgemäß würde über die Bühne gehen können. Zuvor war vom 24. Drittliga-Spieltag bereits die Partie von Viktoria Köln gegen den SV Meppen abgesagt worden.

MSV Duisburg könnte auf den letzten Platz abrutschen

Ohne eigenen Einsatz könnten die Duisburger in der Theorie am Wochenende auf den letzten Tabellenplatz der 3. Liga abrutschen. Um den MSV zu überholen, würde dem 1. FC Magdeburg (am Montag zu Gast bei Türkgücü München) und dem VfB Lübeck (soll am Sonntag bei Dynamo Dresden antreten) jeweils ein Unentschieden reichen.

Der MSV musste aufgrund der Gegebenheiten am Mittwoch und am Donnerstagvormittag zwei Indoor-Trainingseinheiten abhalten. Am Donnerstagnachmittag soll es wieder an die Westender Straße auf den Platz gehen. Derweil bemühen sich die Verantwortlichen darum, die nun noch länger gewordene Zwangspause durch ein Testspiel zu überbrücken. "Aufgrund der Witterungsbedingungen und aufgrund der Empfehlung, nur gegen getestete Gegner zu spielen, gestaltet sich die Organisation schwierig", erklärt aber jedoch MSV-Sportdirektor Ivica Grlic.

Einen Nachholtermin für das Spiel in Halle hat der DFB naturgemäß noch nicht benannt.