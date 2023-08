Der MSV Duisburg testet bei der SSVg Velbert

Duisburg. Testspiel statt DFB-Pokal: Der MSV Duisburg will in Velbert weiter in den Wettkampfmodus finden. Köpke trainiert eingeschränkt mit.

Das DFB-Pokal-Wochenende hätten die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg lieber im Pflichtspielmodus verbracht. Die Zebras sind aber im Cup-Wettbewerb nur Zuschauer. Im Niederrheinpokal scheiterte der MSV im vergangenen Jahr in der zweiten Runde am Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. So bestreitet das Team von Trainer Torsten Ziegner nur ein Testspiel. Der MSV spielt am Freitag beim Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Anstoß in der IMS-Arena an der Bahnhofstraße ist um 19 Uhr.

Für Ziegner geht es auch darum, eine Woche nach dem Ligastart beim SC Freiburg II – der MSV spielte am vergangenen Sonntag im Dreisamstadion1:1 – weiter in den Spielrhythmus zu finden. Am Samstag, 19. August, steht in der Schauinslandreisen-Arena das erste Drittliga-Heimspiel gegen den TSV 1860 München auf dem Programm (14 Uhr).

In der IMS-Arena waren die Meidericher in der Vergangenheit schon zweimal am Ball gewesen. Im Mai 2021 siegte der MSV dort im Viertelfinale des FVN-Pokals 5:0 gegen den KFC Uerdingen. In der Sommervorbereitung der vergangenen Spielzeit unterlag der MSV an der Bahnhofstraße in einem Testspiel dem Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen mit 1:6.

Ein Ex-Duisburger steht bei Velbert im Tor

Nun geht es gegen den Hausherrn, die SSVg Velbert. Der Aufsteiger holte aus den ersten beiden Regionalliga-Spielen vier Punkte. Zum Saisonauftakt gab es einen 2:0-Erfolg gegen den SV Lippstadt 08. Am zweiten Spieltag sorgte Velbert mit einem 2:2 bei Rot-Weiß Oberhausen für Aufsehen. In beiden Spielen hütete der frühere MSV-Keeper Marcel Lenz das Velberter Tor.

Bei den Meiderichern wird der am Mittwoch verpflichtete Robin Müller sein Debüt geben. Der 23-Jährige kommt vom Regionalligisten FC St. Pauli II und ist eine neue Alternative für die offensive Außenbahn. Stürmer Pascal Köpke wird sich derweil noch weiter auf sein Comeback gedulden müssen. Der Neuzugang vom 1. FC Nürnberg, der sich im Trainingslager in Heiligenstadt eine Muskelverletzung zugezogen hatte, trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, absolviert hier allerdings nur ein eingeschränktes Pensum. Zudem fällt Niklas Kölle im Zuge seiner Schulterverletzung aus.

In Velbert öffnet sind an der Tageskasse 2 ab 17.30 Uhr am Freitag ausschließlich Stehplatzkarten erhältlich. Die Tickets kosten neun Euro (ermäßigt sieben Euro).

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg