Duisburg. Der MSV Duisburg bereitet sich an der Algarve auf die entscheidende Saisonphase vor. Neuzugang Matthias Rahn ist mit an Bord.

MSV Duisburg: Rahn-Transfer fix, Brügmann ist schon weg

Für das Trainingslager in Portugal hat Fußball-Drittligist MSV Duisburg noch einen Eisverkäufer an Land gezogen, um seine Berichterstattung in den sozialen Medien zu finanzieren. Wie der MSV mitteilte, soll es für die treuen Fans, die die Zebras an die Algarve begleiten, vor Ort eine leckere Überraschung geben. Bei Sonnenschein und Temperaturen um 18 Grad dürfte das gut ankommen.

Für Trainer Torsten Lieberknecht ist es allerdings bedeutsamer, dass mit Matthias Rahn am Montag ein Neuzugang in der Laudamotion-Maschine, die um 14.25 Uhr von Düsseldorf Richtung Faro startet, sitzt. Der Abwehrspieler war schon am Sonntag auf der MSV-Anlage in Meiderich beim Laktattest am Start.

Matthias Rahn, der erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte aufgelöst hatte, unterschrieb bei den Zebras bis zum Saisonende. Mit der Verpflichtung des 29-Jährigen will der MSV in der Innenverteidigung den dauerhaften Ausfall von Sebastian Neumann, der am Donnerstag das Ende seiner Karriere erklärt hatte, kompensieren.

Trainer Torsten Lieberknecht und Sportdirektor Ivica Grlic betonten in den letzten Tagen, dass der neue Mann als „Ergänzungsspieler“ zum Team stößt – das ist das Gegenteil einer Stammplatzgarantie. „Er hat uns überzeugt, dass er diese Ergänzungsrolle und die Hierarchie in den kommenden sechs Monaten annehmen und leben will“, zitiert der MSV seinen Trainer Torsten Lieberknecht in einer Pressemitteilung.

MSV-Verteidiger Brügmann nach Cottbus

Bis zum Dienstag, 14. Januar, schlägt der MSV Duisburg im Ria-Park-Hotel bei Almancil seine Zelte auf – wie schon in den vergangenen drei Jahren. Nicht mehr dabei ist Florian Brügmann. Der Außenverteidiger, der erst Ende Juli vom FC Carl Zeiss Jena zum MSV gekommen war, wechselt zum Nordost-Regionalliga-Spitzenreiter FC Energie Cottbus. Der 28-Jährige konnte sich letztlich bei den Zebras nicht durchsetzen. Nur sechs Einsätze standen in der Hinrunde für ihn zu Buche.

Beim Laktattest der Unfallklinik, die übrigens mit der MSV-Bundesliga-Torhüterin Meike Kämper als Praktikantin an der Westender Straße anrückte, fehlte Arne Sicker krankheitsbedingt. Der Linksverteidiger soll allerdings die Reise nach Portugal antreten.

Bereits am Samstag machten sich Zeugwart Manfred Piwonski, Physiotherapeut Oliver Grabowski, Athletiktrainer Miro Lusic und Busfahrer Martin Kuppers mit zwei Sprintern auf den Weg nach Almancil, damit alle Utensilien rechtzeitig vor Ort sind. Manni Piwonski kennt die Algarve in- und auswendig. Er war schon in den 90er-Jahren dort mit den Zebras am Start.