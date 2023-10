Der MSV Duisburg kämpft um eine Spielverlegung

Duisburg. Caspar Jander erhielt erneut eine Einladung für das deutsche U-20-Nationalteam. Damit würde er dem MSV Duisburg in Saarbrücken fehlen.

Caspar Jander sorgt bei den Verantwortlichen des MSV Duisburg für Freude und Kopfzerbrechen. DFB-Trainer Hannes Wolf nominierte den Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten erneut für zwei Spiele der U-20-Nationalmannschaft. Das ehrt die Zebras, aber beeinträchtigt auch den Abstiegskampf. Denn im Zuge der beiden Länderspiele wird Jander dem MSV beim Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 15. Oktober,19.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

Der MSV hat deshalb beim DFB eine Verlegung des Gastspiels im Ludwigspark beantragt. Das gibt die Spielordnung her, ansonsten besteht Abstellungspflicht. Während der Ball in der 1. und 2. Bundesliga während der Länderspielpause ruht, nimmt die 3. Liga diesmal keine Auszeit.

Neben dem MSV Duisburg sind weitere Teams sind betroffen

Am Montag, 9. Oktober, trifft sich die deutsche Auswahl in Frankfurt. Am Freitag, 13. Oktober, spielt das DFB-Team um 16 Uhr in Leira (150 Kilometer nördlich von Lissabon) gegen Portugal. Am Montag, 16. Oktober, 18 Uhr, trifft das Wolf-Team mit Zebra Jander in Dreieich auf Tschechien. Jander war erstmals im September in den Spielen gegen Italien und Polen für die deutsche U 20 am Ball gewesen.

Mit Caspar Jander würde dem MSV in Saarbrücken eine wichtige Stütze fehlen, der Youngster gilt bei den Meiderichern mittlerweile als unverzichtbare Kraft. Die Erfolgsaussichten des Antrags seien aktuell nicht abzuschätzen, sagte MSV-Pressesprecher Martin Haltermann am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion. Auf jeden Fall fehlen wird der 20-Jährige am Mittwoch, 11. Oktober, im FVN-Pokalspiel beim Oberligisten KFC Uerdingen. Hier hat der MSV keinen Antrag auf Verlegung gestellt.

Nicht nur der MSV ist vom Länderspielprogramm der deutschen U 20 betroffen. Auch Hendry Blank (Borussia Dortmund II, Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen) sowie Mika Baur (SC Freiburg II und Julian Eitschberger (Hallescher FC) gehören dem Aufgebot an. Die Freiburger treffen am 11. Spieltag auf den HFC. Auf Abruf stehen Ex-Zebra Julian Hettwer (Borussia Dortmund II), Johannes Schenk (Preußen Münster) und Marius Wörl (Arminia Bielefeld) bereit.

Aktuell nur drei Ausfälle beim MSV Duisburg

Am Samstag kann der MSV auf jeden Fall auf die Dienste von Caspar Jander zurückgreifen, wenn Aufsteiger SpVgg Unterhaching ab 14 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena Gegner der Meidericher sein wird. Nach aktuellem Stand halten sich die Personalsorgen für Trainer Engin Vural in Grenzen. Bis auf die beiden Schulterrekonvaleszenten Thomas Pledl und Niklas Kölle sowie Torhüter Dennis Smarsch (Patellasehnenbeschwerden) befinden sich derzeit alle Spieler im Mannschaftstraining.

Auch Kolja Pusch könnte am Samstag nach längerer Pause wieder eine Rolle spielen. Der offensive Mittelfeldspieler musste in den letzten Wochen im Zuge von Adduktorenbeschwerden aussetzen. Trotz Besserung gehörte der 30-Jährige am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen Aufsteiger Preußen Münster noch nicht dem Aufgebot an. Kapitän Sebastian Mai wird auf jeden Fall im Kader stehen. Die Gelb-Rot-Sperre des etatmäßigen Abwehrchefs ist abgelaufen.

