Der MSV Duisburg bestreitet den ersten Härtetest in Bocholt

Trainer Torsten Ziegner testet mit mit dem MSV Duisburg am Freitag in Bocholt.

Duisburg. Der MSV Duisburg ist am Freitag ab 19 Uhr am Hünting gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt am Ball. Wiedersehen mit Hirsch und Schorch.

Für den MSV Duisburg steht Am Freitagabend der erste Härtetest auf dem Programm. Die Drittliga-Kicker aus Meiderich testen beim Regionalligisten 1. FC Bocholt. Anstoß am Hünting ist um 19 Uhr. Nach dem Scheibenschießen gegen die A-Ligisten SV Duissern (14:1) und DJK Lösort Meiderich (26:0) trifft die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner erstmals in der Sommervorbereitung auf einen Gegner der höheren Kategorie. Tickets sind in Bocholt an der Tageskasse erhältlich.

Verbunden ist das Gastspiel am Hünting mit einem Wiedersehen mit alten Bekannten. Ex-MSV-Profi Dietmar Hirsch ist Trainer der Bocholter. Der frühere MSV-Kicker Christopher Schorch fungiert beim 1. FC als sportlicher Leiter. Zudem ist der Noch-MSV-Sponsor Schauinsland-Reisen seit Mai als Geldgeber bei den Westmünsterländern an Bord. Das Reiseunternehmen vom Innenhafen, das seine Unterstützung für den MSV zum Ende der neuen Saison aufgekündigt hat, hat mittlerweile einen weiteren neuen Partner: Schauinsland ist nun auch Hauptsponsor beim Oberligisten Kickers Emden.

Neuzugänge sind beim MSV Duisburg am Start

Die MSV-Profis haben in dieser Woche wieder hart trainiert – und das zuletzt mit dem kompletten Kader. Niklas Kölle, Marvin Bakalorz und Benjamin Girth konnten die Intensität auf dem Übungsplatz steigern. Sie könnten im Rahmen des Doppeltests – am Samstag geht es für die Zebras mit der Partie beim Oberligisten Hamborn 07 (15 Uhr, Holtkamp) weiter – ihre ersten Spielminuten absolvieren. Das gilt auch für Torwart Vincent Müller, der in den ersten beiden Testspielen nicht zum Einsatz kam.

Die beiden Neuzugänge, die in dieser Woche bei den Zebras anheuerten, stehen vor ihren Debüts im MSV-Trikot. Die Blicke der Fans werden dabei vor allem auf den neuen Stürmer Pascal Köpke gerichtet sein. Der neue Torwart Dennis Schmarsch steht ebenfalls in den Startlöchern. Trainer Torsten Ziegner sagt vor dem Test: „Wir wollen unsere Themen aufs Feld bringen. Das bedeutet viel Laufarbeit, viele Wechsel. Jeder Spieler soll sich jetzt gegen stärkere Spieler Wettkampfpraxis und –fitness sammeln. In beiden Spielen wollen wir defensiv wenig zulassen und offensiv zielstrebig auftreten.“

Am Freitag startet der MSV den Vorverkauf für die Saisongeneralprobe gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap am Samstag, 29. Juli, 14 Uhr im Homberger PCC-Stadion. Ab 10 Uhr gibt es Tickets im Fanshop in der Arena, an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie über die telefonische Hotline und im Online-Shop. Sitzplätze sind für 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) und Stehplätze für zehn (sieben) Euro zu haben.

