Der Mann für die Standards bleibt beim MSV Duisburg

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg hat den Vertrag mit Kolja Pusch verlängert. Nun ist bei zwei Spielern offen, ob sie dem Verein erhalten bleiben.

Kolja Pusch bleibt ein Zebra. Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat den Vertrag mit dem 30-jährigen Mittelfeldspieler um ein Jahr verlängert. „Kolja hat seine fußballerischen Qualitäten und seine Bedeutung für unsere Mannschaft in den beiden Jahren hier unter Beweis gestellt, ohne dabei sich in den Vordergrund zu stellen“, so zitiert die MSV-Pressestelle den Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp.

Kolja Pusch kommt in der Mitteilung zur Weiterbeschäftigung mit den Worten vor: „Ich sehe mich als Offensivspieler und als Verteidiger in vorderster Reihe. Mit diesem Spirit will ich gemeinsam mit der Mannschaft daran arbeiten, mehr Heimsiege zu feiern.“ Damit ist schon einmal ein Ziel für die neue Saison benannt. Trainer Torsten Ziegner hebt in seinem Statement die Qualitäten des Ex-Uerdingers bei Standardsituationen hervor. Aus gutem Grund: Nach dem Abschied von Moritz Stoppelkamp ist Linksfuß Pusch nun der einzige im Kader, der eine Ecke oder Freistoß einigermaßen gefährlich vor die Hütte flanken kann. In 32 Spielen schoss der Vertragsverlängerte fünf Tore und lieferte drei Vorarbeiten.

Damit wartet man noch auf Nachricht von Stürmer Benjamin Girth und Ersatzkeeper Lukas Raeder. Beide Verträge liefen ebenfalls aus, sollen aber verlängert werden. Marlon Frey heuerte bekanntlich bei den Münchener Löwen an.

