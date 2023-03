Der erste Neuzugang beim MSV Duisburg ist ein US-Talent

Duisburg. Santiago Castaneda kommt aus den Vereinigten Staaten zum MSV Duisburg. Trainer Torsten Ziegner hat eine klare Meinung zu dem Mittelfeldspieler.

Der erste Neuzugang von Fußball-Drittligist MSV Duisburg für die kommende Saison steht fest. Der von vielen Fans erhoffte bekannte Name ist es freilich noch nicht – stattdessen kommt ein Talent aus den Vereinigten Staaten über den „großen Teich“.

MSV Duisburg: Zugang entstammt Netzwerk von Ausrüster Capelli Sport

Santiago Castaneda heißt der junge Mann, der ab dem Sommer das Trikot mit den Zebrastreifen tragen wird. Geboren ist er am 13. November 2004, folglich 18 Jahre alt. Er entstammt dem Netzwerk von MSV-Ausrüster Capelli Sport und hat für die Tampa Bay Rowdies aus seinem Heimatstaat Florida bislang zwei Einsätze in der USL Championship, der zweithöchsten amerikanischen Spielklasse unter der Major League Soccer, absolviert. Der offensive Mittelfeldakteur sei, so erklärten die Zebras, „intensiv beobachtet“ worden.

Castaneda, der neben der US-amerikanischen auch die kolumbianische Staatsangehörigkeit besitzt, wird vom MSV mit diesen Worten zitiert: „Ich will mein Talent und alles, was ich bisher gelernt habe, zum MSV mitbringen und beweisen, dass ich es verdient habe, hier zu sein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich als Spieler weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen.“

MSV Duisburg: Santiago Castaneda flexibel einsetzbar

Laut Verein erklärt Trainer Torsten Ziegner: „Obwohl er gerade mal 18 Jahre ist, hat er uns in den Tagen in Meiderich mit seiner Reife überzeugt – und natürlich mit seinem Potenzial. Er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar, hat eine hohe Auffassungsgabe und bringt die Voraussetzungen mit, die uns überzeugt haben, ihm die Chance zu geben, seine Entwicklung bei uns zu fördern.“ Unterschrieben hat Castaneda beim MSV Duisburg für zwei Spielzeiten.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg