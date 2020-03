Duisburg. Der MSV Duisburg will am Freitag gegen den 1.FC Magdeburg seine Krise in der Dritten Liga beenden. Vor einem Jahr rettete Enis Hajri die Zebras.

1. FC Magdeburg Anfang März – das gab es auch schon im vergangenen Jahr. Der MSV Duisburg wollte im Zweitliga-Heimspiel im Abstiegskampf den Bock umstoßen. Enis Hajri traf damals in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg. Auch wenn der MSV am Ende trotzdem abstieg, lebte die Hoffnung nach diesem Spiel wieder. Nun treffen sich die beiden Absteiger am Freitag um 19 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena in der 3. Fußball-Liga wieder. Erneut geht es für den MSV darum, den Bock zu Boden zu bringen. Nach drei Niederlagen in Folge braucht der Spitzenreiter einen Sieg, um den Trend zu durchbrechen.

Ein anderer Trend soll hingegen halten. In den bislang sieben Pflichtspielen zwischen dem MSV und Magdeburg blieben die Duisburger ungeschlagen. Im eigenen Stadion bestritt der MSV erst zwei Partien gegen den Europapokalsieger von 1974. Vor Jahresfrist gab es den 1:0-Erfolg, im Februar 2017 trennten sich die beiden Teams an der Werdau 0:0.

Eine Punkteteilung wäre heute nun auch nicht nach dem Geschmack von MSV-Trainer Torsten Lieberknecht. Im Schneckenrennen an der Spitze muss Duisburg vorlegen, die Konkurrenz will am Samstag und Sonntag nachlegen. Die Liga ist enger zusammen gerückt, der Kreis der potenziellen Aufstiegsanwärter reicht nun schon bis zum achten Platz, den 1860 München einnimmt. Lediglich der MSV und die Würzburger Kickers genießen dabei an diesem Wochenende Heimrecht.

Spielsystem des MSV Duisburg auf dem Prüfstand

Torsten Lieberknecht, der unmittelbar nach der Niederlage in Meppen angekündigt hatte, seine Mannschaft werde gegen Magdeburg „definitiv zurückschlagen“, erinnerte in dieser Woche an die Krise in der Hinrunde. Damals verlor der MSV gegen den SV Meppen und den Chemnitzer FC und leistete sich das blamable Pokalaus in Velbert. „Wir sind gemeinsam da rausgekommen, weil wir an vielen Dingen, die uns stark gemacht haben, festgehalten haben“, so der 46-Jährige. Geholfen habe damals, dass „wir kein Blatt vor dem Mund genommen haben“. Zudem habe er personelle Reizpunkte gesetzt.

Als Einheit aus der Krise: Der MSV Duisburg steht nach drei Niederlagen in Folge unter Druck. Foto: iro Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Es dürfte dabei um die Balance zwischen dem Bewährten und möglichen Reizpunkten gehen. Der Trainer könnte am großen Rad drehen und auf das alternative 3-4-3-System, zuletzt im Trainingslager in Portugal im Spiel gegen Arnheim getestet, setzen. Als reizend könnte sich auch ein Einsatz von Petar Sliskovic erweisen – auch in Kombination mit Stammangreifer Vincent Vermeij. Sliskovic sorgte in Meppen nach seiner Einwechslung für Alarm.

Im Mittelfeld kommt Torsten Lieberknecht um eine eine Veränderung nicht herum, da Tim Albutat seine Gelbsperre verbüßt. In der Abwehrkette könnte Innenverteidiger Marvin Compper, der in Meppen nach auskuriertem Muskelfaserriss bereits wieder dem Kader angehörte, zurückkehren. Auf der linken Seite steht Arne Sicker, der nach der Winterpause ansprechende Leistungen zeigte, aufgrund einer Zerrung erneut nicht zur Verfügung.