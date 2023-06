Das Warten ist vorbei: Lizenzpost für den MSV Duisburg

Duisburg. Der Deutsche Fußball-Bund hat endlich seine Entscheidung gefällt, ob der MSV Duisburg in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga antreten darf.

Gute Nachrichten aus Frankfurt: Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat – wie der Verein selbst auch erwartet hatte – die Lizenz für die neue Saison 2023/24 erhalten.

Am Freitagmittag erteilte der Deutsche Fußball-Bund den Zebras nun auch formal die Starterlaubnis für die neue Spielzeit. „Wir danken unseren Sponsoren, Dienstleistern, Gönnern, Fans und Gesellschaftern, die uns in dieser Lizenzierungsphase in besonderer Form unterstützt haben. In diesem Jahr war die Situation herausfordernder als in den Vorjahren. An dem gemeinsamen Erfolg haben wir aber nie wirklich gezweifelt“, zitiert der MSV in einer Mitteilung seinen Geschäftsführer Thomas Wulf.

Den Spielplan für die neue Runde erwarten die Zebras Anfang Juli 2023. Der erste Spieltag ist für den 4. bis 6. August 2023 terminiert.

