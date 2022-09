MSV Duisburg: Das verkauft Moritz Stoppelkamp an Stars wie Pogba und Ribéry

Duisburg. Wegen seiner Erfindung erreichen Moritz Stoppelkamp, Kapitän des MSV Duisburg, Anfragen aus aller Welt. Sie alle wollen einen Playstation-Koffer.

Weltmeister Paul Pogba hat einen, Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang hat einen, auch der frühere Bayern-Star Franck Ribéry hat einen.

Sie sind nur drei der vielen prominenten Abnehmer der Erfindung von Moritz Stoppelkamp. Was er erfunden hat, lässt sich unschwer auf der Instagram-Seite seines Unternehmens „Indigaming“ erkennen.

"Poga" ähnelt einem Flugkoffer

Da laufen beispielsweise die Atlético-Madrid-Profis Alvaro Morata und Marcos Llorente lässig über ein Rollfeld: Edle Reisetaschen in der einen, einen Rollkoffer in der anderen Hand. Doch genau dieser Rollkoffer ist es, weshalb sich die Fußballer bei Moritz Stoppelkamp, ebenfalls Profi beim MSV Duisburg, melden. Drinnen, in diesem Koffer, ist nämlich nicht etwa Kleidung oder sonstiges Fußballer-Equipment, sondern eine Playstation samt Bildschirm und Controllern.

Alvaro Morata und Marcos Llorente mit dem Playstation-Koffer. Foto: Instagram: Indigaming

„Man kann den Koffer aufmachen und sofort losspielen“, erklärt der 35-Jährige, der den Playstation-Koffer erfunden hat. „Naja, das stimmt nicht ganz“, räumt Stoppelkamp ein. „So etwas ähnliches gab es schon mal, aber ich wusste, das geht besser. Viel besser.“

Stoppelkamp: Besonders praktisch nach Vereinswechsel

Stoppelkamp, gebürtiger Duisburger, spielt momentan in der dritten Liga und ist Mannschaftskapitän des MSV Duisburg. Seine Fußball-Karriere führte ihn durch halb Deutschland. Er spielte bei Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Erfurt, Hannover 96, 1860 München, beim SC Paderborn und dem Karlsruher SC.

„Früher habe ich viel Playstation gespielt und gemerkt, wie umständliche es ist, wenn man immer alles umstöpseln muss. Der ganze Kabelsalat nervt auch manchmal“, erzählt Stoppelkamp. „Auch wenn man länger in einem Hotel wohnt, weil man beispielsweise gerade den Verein gewechselt hat, ist es nicht so einfach, eine Spielekonsole anzuschließen. Manchmal geht es auch gar nicht“, weiß er, denn auch er verbrachte viele Tage und Wochen unterwegs. „Da kam mir die Idee zu dem Koffer“, sagt er.

„Man hat alles dabei. Die Playstation ist sofort einsatzbereit.“ Auch im Mannschaftsbus kann dank des Koffers namens „Poga“, die Kurzform für „Portable Gaming“, gezockt werden. Für videospielbegeisterte Fußballprofis ist der Playstation-Koffer offenbar ein nützliches Gepäckstück. Einmal geöffnet sieht der Koffer so aus: Unten ist Platz für die Spielkonsole. An der Seite für die Controller. In den Deckel ist ein Bildschirm integriert.

Benjamin Reichert: Mitentwickler und Ex-Kapitän

Entwickelt hat Stoppelkamp den „Poga“ und dessen Vorgänger „Indicase“ zusammen mit Benjamin Reichert. Der 39-Jährige spielte einst zusammen mit Stoppelkamp für Rot-Weiß Oberhausen. „Benni war mein Kapitän“, sagt Stoppelkamp, der mit seinem ehemaligen Mitspieler das Unternehmen „Indigaming“ gründete. Reichert, der gebürtige Essener, beendete seine aktive Karriere als Fußballer 2013 beim Wuppertaler SV.

So sieht der von Moritz Stoppelkamp entwickelte Playstation-Koffer aus.

„Ich finde es super, dass ich neben dem Fußball noch eine andere Sache habe, an der ich arbeiten kann und es macht total viel Spaß“, sagt Moritz Stoppelkamp, betont aber auch: „Nach meiner aktiven Karriere will ich dem Fußball weiterhin treu bleiben, aber ein zweites Standbein zu haben, kann ja nicht schaden.“ Zwar wurden die ersten Modelle des Playstation-Koffers schon 2018 verkauft, unter anderem an damalige Schalke-Spieler wie Breel Embolo, „aber wir entwickeln ihn ja immer weiter“, erklärt er.

Playstation-Koffer kostet zwischen 450 und 900 Euro

Inzwischen trudeln immer mehr internationale Anfragen bei Stoppelkamp ein und es gibt den „Poga“ in drei Varianten: Lux, Pro und Arc. Preislich bewegen sie sich zwischen knapp 900 und rund 450 Euro. „Unser günstigstes Model, also der Arc, wird jetzt in Kürze auch in deutschen Elektronik-Märkten zu bekommen sein“, sagt Stoppelkamp. In Städten wie Doha, Paris oder London ist das bereits der Fall.

Die Nachfrage nach personalisierten Koffern sei sehr hoch. „Wir folieren die Konsole und den Koffer oft mit Initialen und Rückennummer der Spieler“, sagt der MSV-Kapitän. Klar, einen Koffer im Zebra-Look in blau und weiß gibt es natürlich auch. „Ich selbst habe aber einfach einen ganz normalen schwarzen“, verrät Stoppelkamp, der selbst gar nicht mehr so oft zum Controller greift. „Früher habe ich viel gespielt, aber jetzt fehlt mir oft die Zeit.“ Call of Duty und Fifa, das sind seine Lieblingsspiele. Ob auch der Spieler Moritz Stoppelkamp in seinem virtuellen Fifa-Team ist? Der 35-Jährige lacht: „Ne, zu schlecht. Viel zu schlecht.“

Stoppelkamp wünscht sich "deutlich ruhigere Saison"

Besser soll es da auf dem realen Fußballplatz laufen: „Ich wünsche mir eine deutlich ruhigere Saison als die vergangene“, sagt Stoppelkamp und lacht. Mit dem MSV musste er in der vergangenen Spielzeit bis zum Schluss um den Klassenerhalt in der 3. Liga zittern. „Das ist definitiv unser Ziel“, sagt er. Derzeit läuft das Vorhaben ganz in Ordnung. Die Zebras rangieren momentan auf Platz zehn.

