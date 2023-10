Auch der Duisburger Besong war beim SVS-Eklat betroffen

Der Duisburger Jonah Besong war in Sandhausen als Schiedsrichter-Assistent im Einsatz.

Sandhausen/Duisburg. Der Duisburger Jonah Besong war in Sandhausen als Assistent im Einsatz. Laut DFB-Erklärung erhielt er einen Stoß gegen den Oberkörper.

Der Skandal schlug hohe Wellen. Beim Drittliga-Fußball-Spiel des SV Sandhausen gegen den SSV Ulm 1846 (1:2) am vergangen Freitag soll, wie der Deutsche Fußball-Bund erklärte, Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier Schiedsrichter Florian Exner und dessen Assistenten Jonah Besong körperlich angegriffen haben. Besong ist Duisburger und nicht nur als Regionalliga-Schiedsrichter bekannt, sondern auch immer wieder in den unteren Ligen unterwegs.

Jonah Besong, der auf dem Ticket von Eintracht Duisburg als Schiedsrichter tätig ist, wollte sich gegenüber der Redaktion nicht äußern und verwies auf die Erklärungen des DFB. Der 25-Jährige hatte übrigens auch in der Saisonvorbereitung das Testspiel des MSV Duisburg gegen die DJK Lösort Meiderich geleitet. Die Zebras hatten das Spiel im Juli an der Westender Straße deutlich mit 26:0 für sich entscheiden können.

„Als das Team der Unparteiischen das Spielfeld verlassen hatte und sich in die Kabine begeben wollte, stieß Machmeier den Unparteiischen auf dem Weg dorthin mit der Brust nach hinten. Der Assistent erhielt anschließend vom Vereinspräsidenten ebenfalls einen Stoß gegen den Oberkörper“, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.

DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich sprach im Nachklang der Partie von einem „völlig inakzeptablen Vorgang“, es sei „eine neue Dimension“ erreicht. Mittlerweile meldete sich auch der SVS-Vorsitzende Jürgen Machmeier indirekt zu Wort. Sein Anwalt Christoph Schickhardt erklärte in einer Mitteilung: „Die Unangemessenheit und Fehlerhaftigkeit des Verhaltens von Jürgen Machmeier ist unstrittig. Jürgen Machmeier hat sich in der Folge persönlich beim Schiedsrichter entschuldigt.“ Weiter heißt es in der Erklärung: „Jürgen Machmeier ist ein durch und durch anständiger und respektvoller Mensch und sichseiner großen Verantwortung bewusst.“

Der DFB-Kontrollausschuss hat ein sportgerichtliches Verfahren eingeleitet.

