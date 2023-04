Achtungserfolg für MSV Duisburg: 2:2 gegen den Spitzenreiter SV Elversberg

Duisburg. Auch im achten Spiel in Folge blieb der MSV Duisburg sieglos. Das 2:2 gegen die SV Elversberg darf dennoch als Erfolg bewertet werden.

Trainer-Legende Friedhelm Funkel war gekommen – ausnahmsweise nicht wegen den Zebras. „Ich freue mich, Horst Steffen mal wieder zu sehen“, so Funkel, der mit Steffen einst bei Bayer Uerdingen zusammen gespielt hat und auch den heutigen Coach des Fußball-Drittligisten SV 07 Elversberg später trainiert hat. Am Ende konnte Funkel beide Herzen in seiner Brust schlagen lassen. Der MSV Duisburg trennte sich vor 9087 Zuschauern in der Schauinslandreisen-Arena vom Spitzenreiter aus dem Saarland 2:2 (1:2).

„Elversberg steigt auf“, legte sich der 69-Jährige schon vor dem Anpfiff fest. Nach dem Match lagen sowohl die SVE als auch die Meidericher acht Punkte über dem jeweiligen Strich. Der MSV konnte sein Polster zu den Abstiegsrängen ausbauen, Elversberg die Distanz zum Relegationsplatz vergrößern.

MSV-Trainer Torsten Ziegner veränderte seine Startaufstellung auf drei Positionen. Marvin Bakalorz, Niklas Kölle und Marvin Senger rückten in die Mannschaft auf. Marvin Knoll, Leroy Kwadwo und Benjamin Girth saßen auf der Bank. Kölle nahm eine Außenposition im Mittelfeld ein, Julian Hettwer rückte in die Sturmspitze auf.

Duisburgs Strafraum ist zunächst Krisengebiet

Beide Mannschaften trieben von Beginn an das Spiel nach vorne an. Auf Duisburger Seite setzte Caspar Jander mit einem Distanzschuss das erste Zeichen (10.). Drei Minuten später jubelten aber die Gäste. Es ging ganz schnell. Jean Koffi setzte sich auf der rechten Seite gegen Marvin Senger durch, und Nick Woltemade köpfte zum 0:1 ein. Marvin Bakalorz verlor das Luftduell. In der 18. Minute hatte der MSV erstmals Glück: Maurice Neubauer traf den Außenpfosten. Fortuna blieb bei den Zebras im Team: In der 28. Minute verpassten Koffi und Woltemade nacheinander aus kurzer Distanz. In der 29. Minute übersah Schiedsrichter Patrick Hanslbauer ein Handspiel von Marvin Ajani im Strafraum, wenig später köpfte Woltemade über den Kasten. Der Duisburger Strafraum war ein anerkanntes Krisengebiet.

Aber Fußball kann verrückt sein. Über Rolf Feltscher und Baran Mogultay kam der MSV in der 31. Minute zum Angriff. Caspar Jander setzte Niklas Kölle in Szene, der aus zwölf Metern zum 1:1 traf. Doch die Saarländer kamen schnell zurück. Der überragende Nick Woltemade traf in der 39. Minute mit einem langen Kopfball zum 1:2.

Joker Girth trifft zum erneuten Ausgleich

MSV-Trainer Torsten Ziegner wechselte zur zweiten Halbzeit doppelt. Benjamin Girth und Kolja Pusch kamen für Rolf Feltscher und Caspar Jander. Marvin Ajani spielte nun auf der rechten Abwehrseite, Julian Hettwer auf der Außenbahn im Mittelfeld, Pusch übernahm den offensiven Mittelfeldpart von Marlon Frey und Girth bekleidete die Position in der Spitze.

Der MSV konnte nur bedingt den Druck erhöhen. Der Spitzenreiter verbuchte die gefährlicheren Aktionen. In der 57. Minute flog MSV-Torwart Vincent Müller am Ball vorbei, aber zwei Elversberger verpassten. In der 62. Minute stellte der MSV dann aber auf 2:2. Der oft gescholtene Marvin Ajani setzte sich auf der rechten Seite durch. Benjamin Girth war im Strafraum mit einer Direktannahme zur Stelle und traf zum Ausgleich.

Auf Elversberger Seite schied Stürmer Kevin Koffi in der 64. Minute verletzt aus. Damit waren die Gäste einer Offensivwaffe beraubt - aber sie hatten ja noch Nick Woltemade. In der 70. Minute konnte Marvin Ajani, der auf der rechten Seite defensiv gut arbeitete, gegen ihn im letzten Moment retten. Eine Minute später lenkte Vincent Müller einen Distanzschuss von Thore Jacobsen zur Ecke.

Insgesamt standen die Meidericher in der zweiten Halbzeit in der Abwehr besser als im ersten Durchgang. So überstanden sie auch die Schlussoffensive der Elversberger ohne Schaden.

Für den MSV geht es am Samstag, 29. April, mit der Auswärtspartie bei der SpVgg Bayreuth (14 Uhr, Hans-Walter-Wild-Stadion) weiter.

Hier gibt es den Live-Ticker der Partie MSV Duisburg - SV Elversberg zum Nachlesen

Lesen Sie auch:

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg