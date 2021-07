Absage für den MSV Duisburg: Holger Badstuber vor Wechsel ins Ausland

Duisburg. Holger Badstuber wird nicht nach Duisburg wechseln. Der Innenverteidiger wechselt in Ausland. Wohin genau verrät er noch nicht.

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber hat dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg eine Absage erteilt. Wie der inzwischen 32 Jahr alte Innenverteidiger bei Twitter bestätigt hat, wird er Deutschland verlassen und ins Ausland wechseln.

Die Entscheidung ist gefallen.



Ich habe eine neue Herausforderung im Ausland angenommen. Damit endet für mich ein emotionales Kapitel.



Danke Bundesliga, danke Fans. Es war mir eine Ehre! #HB28 pic.twitter.com/CRe2KOvdkz — Holger Badstuber (@Badstuber) July 11, 2021

„Die Entscheidung ist gefallen. Ich habe eine neue Herausforderung im Ausland angenommen“, schrieb er am Sonntagmittag. „Damit endet für mich ein emotionales Kapitel. Danke Bundesliga, danke Fans. Es war mir eine Ehre“, so Badstuber weiter. Wohin es Badstuber nun zieht, ließ er offen. Laut Bild steht er kurz vor der Unterschrift eines Ein-Jahres-Vertrages beim FC Luzern in der Schweiz.

Nachdem der langjährige Profi des FC Bayern München in der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart nur noch in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt worden war, ist er seit Anfang Juli offiziell vereinslos. Beim MSV Duisburg galt Badstuber als ein Kandidat für die Innenverteidigung. (fs)

