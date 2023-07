A-Jugend des MSV Duisburg startet gegen Fortuna Düsseldorf

Duisburg. Die Spielpläne der beiden Jugend-Bundesliga-Teams des MSV Duisburg sind nun da. Am Wochenende Testspiele gegen Kaiserslautern.

Die beiden Fußball-Bundesliga-Jugend-Teams des MSV Duisburg starten mit attraktiven Heimspielen in die neue Saison. Die U 19 steigt am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr auf der Vereinsanlage an der Westender Straße mit der Partie gegen Fortuna Düsseldorf in die Spielzeit ein. Mit einem Nachbarschaftsduell geht es auch für die U 17 los. Die B-Junioren treffen bereits eine Woche vorher, am Samstag, 5. August, in Meiderich auf Rot-Weiß Oberhausen.

Für die A-Junioren des MSV Duisburg geht es in der Hinrunde an den folgenden Spieltagen so weiter: SC Verl – MSV (Sa., 19. 8., 11 Uhr), MSV – SC Paderborn 07 (Mi., 23. 8., 19.30 Uhr), MSV – Bayer Leverkusen (So, 27. 8., 11 Uhr), Alemannia Aachen – MSV (Sa., 16. 9., 11 Uhr), MSV – Schalke 04 (So., 24. 9., 11 Uhr), Wuppertaler SV – MSV (So., 1. 10., 11 Uhr), MSV – Borussia Mönchengladbach (So., 22. 10., 11 Uhr), Arminia Bielefeld – MSV (So., 28. 10., 11 Uhr), MSV – Borussia Dortmund (So., 5. 11., 11 Uhr), Viktoria Köln – MSV (Sa., 11. 11., 11 Uhr), MSV – VfL Bochum (Sa., 25. 11., 11 Uhr), 1. FC Köln – MSV (So., 3. 12., 11 Uhr).

Die weiteren Hinrunden-Termine der Meidericher B-Junioren: VfB Waltrop – MSV (Sa., 12. 8., 11 Uhr), MSV – Borussia Mönchengladbach (Mi., 16. 8., 18.30 Uhr), SC Paderborn 07 – MSV (Soa, 20. 8., 11 Uhr), MSV – Rot-Weiß Essen (So., 27. 8., 11 Uhr), Schalke 04 – MSV (Sa., 2. 9., 11 Uhr), MSV – Fortuna Düsseldorf (Sa., 16. 9., 11 Uhr), Bayer Leverkusen – MSV (So., 24. 9., 11 Uhr), MSV – Viktoria Köln (So., 1. 10., 11 Uhr), Arminia Bielefeld – MSV (So., 8. 10., 11 Uhr), MSV – Borussia Dortmund (So., 22. 10., 11 Uhr), 1. FC Köln – MSV (Sa., 28. 10., 11 Uhr), MSV – VfL Bochum (So., 5. 11., 11 Uhr).

Beide Duisburger Jugend-Bundesliga-Teams testen am Wochenende gegen den 1. FC Kaiserslautern: die U 19 am Sonntag um 11 Uhr in Meiderich, die U 17 am Samstag um 14 Uhr in Boppard.

