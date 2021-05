5:0! Klare Sache für den MSV Duisburg gegen Uerdingen

Velbert. Der MSV Duisburg schlägt in der Corona-Version des Niederrheinpokals im Duell der Drittligisten den KFC Uerdingen deutlich.

Am Ende war das Viertelfinalspiel im FVN-Pokal für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg nur eine Formsache. Der MSV setzte sich am Mittwoch in Velbert beim Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen mit 5:0 (1:0) durch und steht nun im Halbfinale. Überragender Mann war MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp der drei Treffer und zwei Assists verbuchte.

MSV rotiert beim Pokalspiel ohne Qualitätsverlust

Trainer Pavel Dotchev wollte beim Pokalspiel rotieren, ohne dabei Qualitätsverlust zu erleiden. Den einen oder anderen Kompromiss musste der 55-Jährige dabei eingeben. Im Tor stand Steven Deana, auf der Bank saß Jonas Brendieck. Leo Weinkauf gehörte nicht dem Kader an. In der Verteidigung spielten Lukas Scepanik und David Tomic auf den Außenpositionen. Im Abwehrzentrum spielten Tobias Fleckstein du Joshua Bitter. Die Doppel-Sechs bildeten Marlon Frey und Connor Krempicki. In der offensiven Mittelfeldkette spielten Kapitän Moritz Stoppelkamp, Orhan Ademi und Leroy-Jacques Mickels. In der Sturmspitze war Vincent Vermej am Ball.

MSV: Gleich sechs Nachwuchsspieler im Kader

Dem Kader gehörten außerdem Max Sauer, Mirnes Pepic, Darius Ghindovean, Ahmet Engin, Stefan Velkov, Sinan Karweina, Max Jansen und Federico Palacios an. Der KFC Uerdingen bot gleich sechs Nachwuchsspieler auf, vier (Daniel Paffenroth, Marcel Kretschmer, Joshua Yeboah und Chrysanth Mallek) standen in der Startelf. Die personell angeschlagenen Krefelder haben Wichtigeres als das FVN-Pokal-Programm zu erledigen. Sie wollen im Schlussspurt noch den Klassenerhalt in der 3. Liga packen. Der MSV steht da mit sechs Punkten Vorsprung bereits dicht vor dem Ziel.

Der MSV war mit seiner „verstärkten B-Elf“ von der Papierform her der klare Favorit und übernahm von Beginn an die Initiative. Moritz Stoppelkamp und Vincent Vermeij verbuchten kurz nach dem Anpfiff die ersten Torchancen. Die größte Möglichkeit vergab Moritz Stoppelkamp, der nach einem Zuspiel von Leroy-Jacques Mickels aus zwölf Metern verzog (17.). David Tomic scheiterte in der 29. Minute mit einem Schuss aus 18 Metern knapp. Connor Krempicki setzte den Ball in der 35. Minute von der Strafraumgrenze über das Tor.

In der 35. Minute musste Pavel Dotchev wechseln. Vincent Vermeij lief nicht rund, der Duisburger Coach wollte kein Risiko eingehen und nahm den Stürmer vom Feld. Für ihn kam Federico Palacios, der die zentrale Position in der offensiven Mittelfeldkette einnahm. Orhan Ademi rückte in die Spitze auf. Ademi hätte in der 43. Minute zur Führung treffen können, traf aber die falsche Entscheidung. Er leitete an Federico Palacios weiter, der aber im Abseits stand. Eine Minute später wuchtete Palacios den Ball per Kopf aus drei Metern über das Tor.

Führung kurz vor dem Pausenpfiff

In der 45. Minute ging der MSV in Führung. KFC-Innenverteidiger Edvinas Girdvainis legte im Strafraum Orhan Ademi. Schiedsrichter Thibaut Scheer aus Essen zeigte sofort auf den Punkt und dem Krefelder die Rote Karte wegen einer Notbremse. Moritz Stoppelkamp verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0. Der MSV lag verdient vorne. Der KFC hatte sich bis zum Gegentor auf eine solide Abwehrleistung konzentriert, konnte jedoch in der Offensive kaum Akzente setzen.

KFC-Trainer Jürgen Kress brachte zum Seitenwechsel alle vier zur Verfügung stehenden Ersatzfeldspieler in die Partie. Der MSV hätte schon in der 49. Minute erhöhen können. Palacios scheiterte freistehend am Uerdinger Keeper, Ademi knallte den Nachschuss unplatziert über den Kasten. In der 54. Minute traf Lukas Sepanik mit einem Distanzschuss den Pfosten.

„Noch ein Tor, dann haben wir Ruhe“, forderte Pavel Dotchev von der Seitenlinie. Der Bulgare musste bis zur 53. Minute warten. Dann ging sein Wunsch in Erfüllung. In Anschluss an einen langen Eckball von Lukas Scepanik traf Moritz Stoppelkamp aus halbrechter Position aus 19 Metern zum 2:0. KFC-Keeper Lukas Königshofer musste den Treffer allerdings auch auf seine Kappe nehmen. Der Schuss erschien haltbar. In der 70. Minute packten die Zebras den Deckel auf den Topf. Auf Zuspiel von Moritz Stoppelkamp traf David Tomic mit einem satten 16-Meter-Schuss zum 3:0 für die Meidericher. Stoppelkamp erhöhte in der 75. Minute noch auf 4:0. In der 90. Minute sorgte Orhan Ademi mit dem 5:0 für den Schlusspunkt.

In der 3.Liga geht es für den MSV Duisburg am Samstag, 15. Mai, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 weiter.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker:

