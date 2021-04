2:2! Kamavuaka rettet den MSV Duisburg in letzter Minute

Duisburg. Der MSV Duisburg hält den 1. FC Kaiserslautern auf Distanz. Am Dienstagabend retteten sich die Zebras durch ein spätes Tor zu einem 2:2-Remis.

Wilson Kamavuaka hat dem MSV Duisburg durch einen späten Treffer einen wichtigen Punkt gesichert. Der Deutsch-Kongolese erzielte im Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2 (0:1)-Endstand. Damit sorgte Kamavuaka dafür, dass der Fußball-Drittligist aus dem Ruhrgebiet weiterhin vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat.

Die Gäste aus der Pfalz kamen mit der ersten Chance zum Führungstor. Daniel Hanslik traf bereits nach zehn Minuten. Duisburgs Co-Trainer Philipp Klug, der seinen gesperrten Chef Pavel Dotchev vertrat, sah eine schwache Leistung seiner Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber. Dem Kaiserslauterer Felix Götze, jüngerer Bruder des Ex-Nationalspielers Mario, unterlief ein Eigentor (55.). In der 79. Minute gingen die Gäste erneut in Führung: Marvin Senger traf. Ein vorausgegangenes Foulspiel an MSV-Torwart Leo Weinkauf blieb ungeahndet. Duisburg startete in der Schlussphase noch wütende Angriffe – und belohnte sich. Kamavuaka sicherte seinem Klub den Punkt durch einen Kopfballtreffer (90.+1).

MSV-Trainer Pavel Dotchev muss das Spiel gegen Kaiserslautern von der Tribüne aus verfolgen. Foto: firo

Die Daten zum Spiel:

MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Bitter, Gembalies, Sicker - Kamavuaka, Frey (87. Scepanik) - Engin (78. Tomic), Krempicki (70. Ademi), Stoppelkamp - Bouhaddouz (78. Vermeij)



1. FC Kaiserslautern: A. Spahic - Hercher, Rieder, Fe. Götze (66. Bakhat), Senger, Zuck - Sickinger (57. Sessa), Ouahim - J. Zimmer (57. Redondo), Hanslik - Pourié (66. E. Huth)

Schiedsrichter: Jonas Weickenmeier (Frankfurt/M.)

Tore: 0:1 Hanslik (10.), 1:1 Fe. Götze (55./Eigentor), 1:2 Senger (79.), 2:2 Kamavuaka (90.+2)

Gelbe Karten: Bitter (2), Stoppelkamp (4), Weinkauf (1), Engin (2), Ademi (2) / Ouahim (5), Bakhat (3)

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: