2:0! MSV Duisburg holt überraschenden Sieg bei 1860 München

München/Duisburg. Die Duisburger waren am achten Spieltag an der Grünwalder Straße Außenseiter - und lieferten Wiedergutmachung.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg leistete Wiedergutmachung. Die Zebras siegten am Samstag beim TSV 1860 München mit 2:0 (0:0). Tobias Fleckstein und Lukas Scepanik trafen zum zweiten Saisonsieg.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht veränderte in München seine Startaufstellung gegenüber der 0:2-Niederlage gegen den KFC Uerdingen auf fünf Positionen. Neu im Team waren Dominik Schmidt, Lukas Scepanik, Sinan Karweina, Wilson Kamavuaka und Vincent Vermeij. Somit baute Lieberknecht erneut seine Abwehrformation um. Innenverteidiger Vincent Gembalies stand nicht einmal mehr im Kader. Dominik Schmidt kam für ihn in die Mannschaft. Lieberknecht setzte auf eine Mittefeldraute und zwei Sturmspitzen. Karweina stürmte neben Vermeij.

MSV Duisburg früh unter Druck

Der MSV stand früh unter Druck. Schon nach 24 Sekunden brannte es im Duisburger Strafraum. Der Rückpass von Tobias Fleckstein auf Torhüter Leo Weinkauf fiel zu kurz aus, Martin Pusic kam an den Ball, doch Weinkauf konnte den Ball gerade noch wegspitzeln. In der achten Minute rettete Weinkauf erneut gegen Pusic, er lenkte den Ball nach einem Schuss aus kurzer Distanz über die Latte. In der elften Minute traf Erik Tallig aus 13 Metern neben das Tor. In der 24. Minute zog Pusic von der Strafraumgrenze ab, schoss aber über den Kasten.

Der MSV musste sich auf die Defensive konzentrieren. Offensiv ging zunächst nur wenig. In der 26. Minute setzte Sinan Karweina mit einem Schuss aus 17 Metern ein erstes Angriffssignal. Die Löwen blieben optisch überlegen, doch der MSV hatte die Gastgeber nun besser im Griff. Weitere Münchener Großchancen blieben bis zum Pausenpfiff aus. Stattdessen hätte der MSV in Führung gehen können. In der ersten Minute der Nachspielzeit flankte Lukas Scepanik von links in den Strafraum, doch Wilson Kamavuka kam im Fünfmeter-Raum nicht an den Ball.

Fleckstein trifft zum 1:0 für den MSV Duisburg

Auch in der zweiten Halbzeit setzten die Löwen schnell das erste Ausrufezeichen. Richard Neudeck schlug einen langen Freistoß in den Duisburger Strafraum, Sascha Mölders stand im Strafraum frei, brachte aber keinen Druck hinter den Ball. Diesmal war das aber kein Auftakt einer Münchener Drangphase. Der MSV kam stattdessen besser ins Spiel und traute sich mehr zu. In der 62. Minute zahlte sich das aus – allerdings auf kuriose Weise.

Max Jansen verlängerte einen Eckball von Scepanik, 60-Keeper Marco Hiller kollidierte mit einem eigenen Abwehrspieler, Quirin Moll versuchte, auf der Torlinie zu klären, schoss aber MSV-Spieler Tobias Fleckstein an. So brachte Fleckstein den MSV mit 1:0 in Führung.

In der Nachspielzeit macht der MSV alles klar

Schon eine Minute später hätte München zurückschlagen können: Pusic traf den Pfosten, Scepanik blockte den Nachschuss von Mölders ab. Für Rechtsverteidiger Max Sauer war die Partie nach 66 Minuten mit einer Muskelverletzung beendet. Für ihn kam Niko Bretschneider. In der 70. Minute wechselte Lieberknecht erneut. Für Wilson Kamavuka kam Mirnes Pepic.

In der 78. Minute verpasste Connor Krempicki nach einer Hereingabe von Pepic aus sechs Metern das 2:0 für den MSV. Zwei Minuten später stand Leo Weinkauf wieder im Brennpunkt. Der Keeper rettete mit einer starken Parade gegen Sascha Mölders. In der ersten Minute der Nachspielzeit war Weinkauf auch gegen Dennis Dressel zur Stelle. Im Gegenzug machte Lukas Scepanik mit dem Treffer zum 2:0 alles klar.

Weiter geht’s am Mittwoch, 4. November. Dann trifft der MSV in seiner Arena um 19 Uhr im Nachholspiel auf den 1. FC Saarbrücken.