1:5! MSV Duisburg rutscht auf den letzten Platz ab

Frankfurt/Duisburg. Der MSV Duisburg verliert in der Frauenfußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt mit 1:5. Am Ende ging es nur um Schadensbegrenzung.

Die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg stehen nun am Tabellenende. Das Team von Trainer Thomas Gerstner musste am Sonntag vor 2236 Zuschauerinnen und Zuschauern am Brentanobad eine 1:5 (0:4)-Niederlage bei Eintracht Frankfurt hinnehmen. Bereits am Samstag hatte der 1. FC Nürnberg 2:0 beim SC Freiburg gesiegt. Der Aufsteiger kletterte mit den ersten drei Punkten auf den vorletzten Platz.

Thomas Gerstner hatte seine Startaufstellung gegenüber der 0:1-Heimniederlage gegen die SGS Essen auf einer Position verändert. Für Kaitlyn Parcell kam Julia Kappenberger ins Team. Der MSV begann mutig. Natalie Muth versuchte es bereits in der ersten Minute mit einem Distanzschuss, verfehlte aber das Ziel.

MSV Duisburg: Günster trifft per Handelfmeter

Die Eintracht wollte hingegen erst gar nichts anbrennen lassen. Nach einem Freistoß wehrte Duisburg den Ball per Kopf zu kurz ab, Sara Doorsoun brachte ihr Team schon in der fünften Minute mit einem 15-Meter-Schuss in Führung. Meret Günster war auf Duisburger Seite in der 22. Minute beim Abschluss nicht konsequent genug. Das bestraften die Gastgeberinnen sechs Minuten später. Nach einem Zuspiel von Pia-Sophie Wolter zeigte sich beim MSV niemand für Kara Prasnikar zuständig. Die Stürmerin traf zum 2:0. Spätestens mit dem 3:0 durch Laura Freigang in der 40. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Zwei Minuten später legte die frühere Duisburgerin Barbara Dunst das 4:0 nach.

Aus Duisburger Sicht ging es nach dem Seitenwechsel nur noch um Schadensbegrenzung. Das Konzept ging weitgehend auf. Die Eintracht kam nur noch durch einen von MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic verschuldeten Foulelfmeter zu einem Treffer. Laura Freigang traf zum 5:0 (64.). Der MSV kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit vom Punkt aus zum Ehrentreffer. Meret Günster verwandelte einen Handelfmeter. Abwehrspielerin Emilie Henriksen musste in der 81. Minute verletzungsbedingt das Handtuch werfen.

MSV: Mahmutovic – Flach, Fürst, Henriksen (81. Ebels), Bathmann (46. Rosa) – Günster, Muth (46. Parcell), Hess – Zielinski, Kappenberger (41. Cin), Halverkamps.

