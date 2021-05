1:5! Der MSV Duisburg geht gegen Ingolstadt unter

Duisburg. Schon am Freitag stand der Klassenerhalt des MSV Duisburg nach der Niederlage des SV Meppen fest. Am Samstag enttäuschten die Zebras.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg lieferte am Samstag gegen den FC Ingolstadt 04 eine gute erste Halbzeit ab, erlebte am Ende dann aber trotzdem ein Debakel. Die Zebras, die den Klassenerhalt schon in der Tasche hatten, verloren ihr Heimspiel gegen den FCI mit 1:5 (1:0). Das war die erste Heimniederlage seit dem Amtsantritt von Trainer Pavel Dotchev im Februar.

Für Abwehrspieler Arne Sicker (Bauchmuskelzerrung) und Stürmer Vincent Vermeij (Rückenbeschwerden) reichte es nicht für einen Platz im Kader. Trainer Pavel Dotchev schenkte Tobias Fleckstein in der Innenverteidigung das Vertrauen. David Tomic spielte auf der offensiven Außenbahn, im offensiven Mittelfeld erhielt Federico Palacios erstmals seit dem 6. März wieder ein Startelf-Ticket.

MSV Duisburg erwischt perfekten Start

Diesmal erwischte der MSV, der zuletzt in der Liga in der Anfangsphase Probleme hatte, den perfekten Start. In der zehnten Minute brachte Max Sauer die Zebras in Führung. Der Rechtsverteidiger zog aus 16 Metern ab, der Ball wurde abgefälscht und war damit unerreichbar für FCI-Keeper Fabijan Buntic. Die Zebras machten von Beginn an deutlich, dass sie trotz des bereits vor dem Anpfiff gesicherten Klassenerhalts keinen Grund sahen, es locker angehen zu lassen.

Vom FC Ingolstadt, der die Punkte im Aufstiegskampf brauchte, war in der ersten Halbzeit über weite Strecken nur wenig zu sehen. Den Bayern gelang es nicht, Druck aufzubauen. Der MSV verbuchte mehr Spielanteile. In der 34. Minute kam Federico Palacios aussichtsreich zum Abschluss. Aus 17 Metern schoss er aber über das Tor.

Ingolstadt verbuchte seine erste Torchance in der 42. Minute. Nach einem scharfen Zuspiel von der linken Seite rutschte Justin Butler aus kurzer Distanz am Ball vorbei. Zwei Minuten später kam Marc Standera aus fünf Metern zum Kopfball, doch MSV-Torwart Leo Weinkauf war mit einer starken Parade zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit verbuchten die Gäste einen Auftakt nach Maß – dank eines Elfmeters. Schiedsrichter Eric Müller ahndete einen Schubser von Dominik Schmidt gegen den eingewechselten Filip Bilbija mit einem Strafstoß. Stefan Kutschke verwandelte vom Punkt sicher zum 1:1 (47.). Ingolstadt hatte offenbar den Ernst der Lage erkannt. Für den MSV kam es nun knüppeldick. In der 54. Minute traf Bilbija aus spitzem Winkel zum 1:2. Eine Minute später erhöhte Marcel Gaus auf 1:3. Die Duisburger Defensive glich in dieser Phase einem Tollhaus. Innenverteidiger Dominik Schmidt konnte keine Wiedergutmachung mehr leisten. Er schied mit einer Oberschenkelverletzung aus (57.).

Für Schmidt kam Joshua Bitter, zwei Minuten später brachte Pavel Dotchev mit Orhan Ademi (für Palacios) du Leroy-Jacques Mickels (für Tomic) zwei frische Leute. In der Abwehr brannte es weiter lichterloh. In der 65. Minute ließ Dennis Eckert Ayensa Joshua Bitter in der Innenverteidigung uralt aussehen und traf zum 1:4.

Auf Duisburger Seite dauerte es bis zur 70. Minute, ehe das Team zu einer Torchance kam. FCI-Keeper Butinc war aber bei einem Stoppekamp-Schuss zur Stelle. In der 76. Minute schlug es erneut im Duisburger Kasten ein: Filip Bilbija traf zum 1:5.

Für den MSV Duisburg geht es am Mittwoch, 19. Mai, 19 Uhr, mit der FVN-Pokal-Halbfinalpartie beim Regionalligisten Wuppertaler SV weiter. In der 3. Liga steht am Samstag, 22. Mai, das letzte Saisonspiel beim SV Meppen an (14 Uhr).

