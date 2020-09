Ex-Duisburg Profi Sandro Wagner wird Experte im TV

Essen. Auch nach der Fußballkarriere möchte Ex-Nationalspieler Sandro Wagner "kein Blatt vor den Mund nehmen". Die Chance hat er vor großem Publikum.

Schon als Spieler war Sandro Wagner nicht dafür bekannt, ein schweigsamer Geselle zu sein. „Natürlich werde ich mir dabei treu bleiben und wie gewohnt kein Blatt vor den Mund nehmen“, sagte der 32-Jährige nun, als er bekannt gab, wie seine Karriere nach der Fußball-Karriere aussehen wird.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler wird neuer Experte beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Der ehemalige Profi des MSV Duisburg (2008 bis 2010) werde am Mittwoch seine Premiere beim Supercup zwischen seinem Ex-Klub Bayern München und Borussia Dortmund geben, teilte DAZN am Montag mit. Er tritt die Nachfolge von 2014er-Weltmeister Per Mertesacker an, der zum ZDF gewechselt ist.

Zuletzt in China am Ball

Wagner wird künftig beim Streamingdienst als Fachmann bei Spielen der Bundesliga und der Champions League auftreten. Er ergänzt damit das bisherige Experten-Team um Ralph Gunesch, Jonas Hummels und Sebastian Kneißl.

Wagner hatte seine Spieler-Karriere Anfang August für beendet erklärt. Kurz zuvor hatte er seinen Vertrag bei Tianjin Teda in China nach 18 Monaten aufgelöst. Trotz „mehrerer Angebote aus Deutschland“ wollte er nicht mehr zurück auf den Rasen. Seine Worte zum Karriereende: „Ich habe die lange Reise sehr genossen und möchte mich einfach nur bedanken: Danke an alle meine Trainer und Mitspieler. Danke an alle Fans. Wir haben in Deutschland die tollsten Stadien und die besten Fans der Welt.“

Schon beim Champions-League-Finale im Einsatz

In seiner Laufbahn feierte er drei Meistertitel und zwei Pokalsiege mit seinem Heimatverein FC Bayern. Zudem wurde er mit dem deutschen U21-Team Europameister 2009 und gewann den Confed-Cup 2017.

Erste Erfahrungen als TV-Experte machte Wagner zuletzt im ZDF beim Champions-League-Finale der Bayern gegen Paris Saint-Germain (1:0) am 23. August in Lissabon. Beim Supercup am Mittwoch (20.30 Uhr) in München trifft er wieder auf das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spiel im Free-TV. Als ZDF-Experte wird der ehemalige Bundesliga-Profi Hanno Balitsch dabei sein. (fs/dpa)