Mit diesem Land teilt sich Liechtenstein seine Hymne

Wolfsburg. Als beim Länderspiel der DFB-Elf Liechtensteins Hymne gespielt wurde, schien eine Verwechslung vorzuliegen. Deshalb war alles in Ordnung.

Kurze Verwirrung zum Beginn des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft. Hatten sich die Verantwortlichen vertan und versehentlich die englische Nationalhymne gespielt als Liechtenstein willkommen geheißen werden sollte? Tatsächlich hatte alles seine Richtigkeit. Die Liechtensteiner Nationalhymne "Oben am deutschen Rhein" verwendet die Musik, die auch für das englische „God save the Queen benutzt wird. Eine bestens vertraute Melodie in einer ungewohnten Situation also.

Der Text, ursprünglich von Jakob Josef Lauch geschrieben, wurde mittlerweile an das Land angepasst. Der Verweis auf Deutschland fehlt mittlerweile im Text.

Die Melodie ist ohnehin populär. Unter anderem in Griechenland, Schweden, in Preußen, Sachsen und Bayern wurde sie im 19. Jahrhundert verwendet. Der Komponist ist unbekannt. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball