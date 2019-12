Millionen im Sport: So viel Geld braucht keiner

Beim ersten Blick auf die Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler weltweit mutet es so an, als würde der Fußball die Welt regieren. Schließlich haben Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar im Jahr 2019 mehr Millionen angehäuft als alle anderen Athleten. Doch eigentlich sind die drei Stars längst ihrer eigenen Sportart entwachsen. Sie haben sich zu Marken entwickelt, die in asiatischen Großstädten genauso von Werbetafeln grüßen wie in deutschen Vororten.

Hinter den drei Fußball-Stars tummeln sich Sportler aller Art. Viele Basketballer und Footballer. Weil in den USA Gehälter gezahlt werden, die in anderen Ländern unerreicht bleiben. Mit der deutschen Lieblingssportart lässt sich eine Menge Geld scheffeln, doch es gibt Märkte, die noch lukrativer sind.

Überhaupt scheinen deutsche Athleten zu blass zu sein, um als Marke in die Spitze des sportlichen Geldadels vorzustoßen. Nur zwei rangieren in den Top 100. Formel-1-Pilot Sebastian Vettel und Arsenal-Star Mesut Özil, der in Deutschland zwar umstritten ist, international aber viele, viele Anhänger hat. Dass die Tennisspielerin Serena Williams (Platz 63) die einzige Frau ist, die es in die Top 100 geschafft hat, zeigt, dass Werbepartner weiterhin vor allem in den Männersport investieren.

Die Forbes-Liste ist ein Luxusranking

Wobei der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen im Sport in den unteren Einkommensklassen bekämpft werden sollte. Bei der Forbes-Liste handelt es sich um ein Luxusranking. Kein Mann muss einen dreistelligen Millionenbetrag verdienen. Und keine Frau. Die Gier scheinen solche Beträge trotzdem nicht vollkommen zu stillen. Messi, Ronaldo und Neymar sind alle durch Steuervergehen aufgefallen.