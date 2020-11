Löw: "Wir haben gegen eine gute ukrainische Mannschaft gewonnen"

Leipzig. Viel Erleichterung nach dem Spiel gegen die Ukraine. Das sagt Bundestrainer Joachim Löw, das sagen die Spieler zum 3:1 gegen die Ukraine.

Bundestrainer Joachim Löw: "Es war nicht ganz einfach, weil die Ukraine eine Mannschaft ist, die gut Fußball spielt. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Tempo mit guten Aktionen nach vorne. Wir haben das Spiel gegen eine gute ukrainische Mannschaft gewonnen und können insgesamt zufrieden sein. Wir wollten uns schon ein bisschen einspielen, das ist uns ganz ordentlich gelungen."

Leon Goretzka: "Es war ein sehr schwieriges Spiel. In der aktuellen Situation hilft nur eines: Siege, und das haben wir heute geschafft. Wenn man drüber nachdenkt, war - wie Manuel Neuer gesagt hat - die Wahrscheinlichkeit 60:40, dass das Spiel abgesagt wird. Aus gesundheitlicher Sicht wurde uns versichert, dass kein Risiko besteht, und dann geht man mit freiem Kopf in so ein Spiel."

Lreoy Sané: "Es war ganz gut heute. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir das gemacht haben."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Die Ambition ist klar, wir wollen jetzt auch Gruppenerster werden und ungeschlagen dieses Jahr beenden."

Ukraine-Trainer Andrej Schewtschenko: "Die Umstände haben uns überhaupt nicht geholfen. Aber wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht." (dpa)