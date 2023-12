Liverpool dreht Spiel und übernimmt vorerst Tabellenspitze

London Harvey Elliott hat dem FC Liverpool mit einem Last-Minute-Tor zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League beschert.

Der Mittelfeldspieler traf in der ersten Minute der Nachspielzeit und sicherte dem Team von Trainer Jürgen Klopp in London einen 2:1 (0:0)-Erfolg bei Crystal Palace. Zuvor hatte Stürmer-Star Mohamed Salah (76.) mit seinem 200. Tor im Dress der Reds und zugleich seinem 150. Treffer in der Premier League den Ausgleich für Liverpool erzielt.

Durch den elften Saisonsieg verdrängte Liverpool in der englischen Fußball-Meisterschaft den FC Arsenal zumindest vorerst von Platz eins. Mit einem Erfolg am Abend im Topspiel beim Tabellendritten Aston Villa können die Londoner wieder an die Tabellenspitze zurückkehren.

Der frühere Mainzer Bundesliga-Spieler Jean-Philippe Mateta hatte in der 57. Minute per Foulelfmeter die Führung für den Tabellen-15. Crystal Palace erzielt. Kurz vor Salahs Ausgleichstreffer musste der Londoner Jordan Ayew mit Gelb-Rot vom Platz (75.).