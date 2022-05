Live! Wie reagiert Werder Bremen auf Schalkes Aufstieg?

Werder Bremen will in die Bundesliga. Ole Werners Team spielt bei Erzgebirge Aue.

Aue. Schalke 04 ist am Samstag in die Bundesliga aufgestiegen. Auch Werder Bremen will hoch. Der SVW spielt bei Erzgebirge Aue. Der Liveticker.

Der erste Aufsteiger in die Bundesliga steht fest: Schalke 04 spielt in der kommenden Saison erstklassig. Die Knappen haben den FC St. Pauli am Samstagabend mit 3:2 (0:2) besiegt.

Werder Bremen will ebenfalls hoch. Das Team von Trainer Ole Werner war zwischenzeitlich Tabellenführer, hatte vor zwei Wochen gar 4:1 auf Schalke gewonnen - ist vor der Partie gegen Erzgebirge Aue (13.30 Uhr, Sky) aber nur noch Vierter. Wie reagieren die Bremer auf Schalkes Aufstieg?

Liveticker: Erzgebirge Aue - Werder Bremen.

Bremen geht als Favorit in das Duell. Die Auer sind bereits aus der Liga abgestiegen, Werder möchte den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga klarmachen.

Trainer Ole Werner schickt folgendes Team auf den Platz: Pavlenka – Weiser, Veljkovic, Toprak, Friedl, Jung – Bittencourt, Groß, Schmid – Füllkrug, Ducksch.

Bei einem Sieg wäre der SVW wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Dann hätte er 60 Punkte auf dem Konto, wäre Zweiter hinter Schalke 04 (62 Punkte). In der kommenden Woche schließlich entscheidet sich, wer als Meister aufsteigt - und wer in die Relegation muss.

Neben Werder haben auch der Hamburger SV, Darmstadt 98 und der 1. FC Nürnberg Chancen. Der Club allerdings ist am Sonntag parallel zu Bremen gefordert, spielt gegen Holstein Kiel und braucht dort unbedingt einen Sieg.

Zudem spielen am Sonntag um 13.30 Uhr in der 2. Bundesliga noch der Karlsruher SC und Dynamo Dresden gegeneinander.

