Live! Union wartet - Frankfurt will aus dem Keller klettern

Essen. Während es für Frankfurt in der Europa League rund läuft, steckt die SGE in der Liga im Keller. Gegen Union soll die Wende kommen. Der Ticker.

Eintracht Frankfurt will seine positive Serie gegen den 1. FC Union Berlin fortsetzen. Mit einem Sieg in der Partie an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) können die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Hessen in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen. Trainer Oliver Glasner kann nach der Rückkehr des zuletzt wegen einer Fußprellung ausgefallen Abwehrspielers Martin Hinteregger personell aus dem Vollen schöpfen.

