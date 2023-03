Live! 1:0! SSC Neapel trifft vor der Pause gegen Frankfurt

Eintracht Frankfurts Tuta (l.) ist vor Khvicha Kvaratskhelia vom SSC Neapel am Ball.

Neapel. Eintracht Frankfurt muss heute beim SSC Neapel einen 0:2-Rückstand aufholen. Fans der Gäste sind nicht im Stadion. Das Spiel im Live-Ticker.

Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft, und über der Innenstadt kreiste ein Polizei-Hubschrauber: Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League ist es in Neapel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der Corriere dello Sport schrieb von einem „Guerillakrieg“ im Zentrum der süditalienischen Stadt. Um 21 Uhr stehen sich beide Klubs auf dem Rasen gegenüber.

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt: Das Spiel heute im Live-Ticker

Videobilder aus der Innenstadt von Mittwochnachmittag zeigten wilde Jagdszenen zwischen vermummten Anhängern und der Polizei. Immer wieder waren Detonationen zu hören, Rauchschwaden durchzogen die engen Gassen rund um die Piazza del Gesu. Mehrere Autos, darunter ein Polizeiauto, sollten laut Gazetta dello Sport von deutschen Fans in der Via Calata Trinita Maggiore angezündet worden sein. Zudem seien Lokale in der Umgebung beschädigt sowie Tische, Stühle und Schaufenster von Bars und Restaurants zerstört worden.

Brennende Autos, fliegende Mülltonnen: Hooligans sorgten vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem SSC Neapel und Eintracht Frankfurt für Verwüstung. Foto: dpa

Vorab-Schema: SSC Neapel - Eintracht Frankfurt

Neapel: 1 Meret - 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 6 Rui - 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski - 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kwarazchelia. - Trainer: Spalletti

Frankfurt: 1 Trapp - 24 Buta, 35 Tuta, 2 Ndicka, 25 Lenz - 8 Sow, 17 Rode - 36 Knauff, 27 Götze, 15 Kamada - 19 Borre. - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Zuschauer: 50.000

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball