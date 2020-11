DFB-Auswahl mit 3:1-Sieg über Ukraine in Nations League

Leipzig. Lange war ungewiss, ob das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine angepfiffen wird. Deutschland gewinnt 3:1.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League weiter die Chance auf die Qualifikation für das Finalturnier. Die DFB-Auswahl gewann am Samstagabend in Leipzig 3:1 (2:1) gegen die Ukraine und kann damit Sieger ihrer Gruppe werden. Die entscheidende Partie findet am kommenden Dienstag in Sevilla gegen Spanien statt. Nachdem Roman Jaremtschuk das Team der Ukraine in der zwölften Minute zunächst in Führung brachte, sorgten Leroy Sané (23.) und Timo Werner (33.) noch vor der Pause für einen Vorsprung. Der Ex-Leipziger Werner traf in der 64. Minute auch zum Endstand.

Nach mehreren Corona-Fällen bei der Ukraine war die Entscheidung über die Austragung der Partie erst wenige Stunden vor dem Anpfiff gefallen. (dpa)

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: