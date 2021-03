Live! 2:0! Liverpool führt gegen RB Leipzig

Budapest. Ein Jahr nach dem Sieg gegen Tottenham vor großer Kulisse will Leipzig in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Der Live-Ticker.

Exakt ein Jahr nach dem letzten Spiel in einem ausverkauften Stadion will RB Leipzig wieder ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Am 10. März 2020 besiegte das Team von Trainer Julian Nagelsmann Tottenham Hotspur souverän 3:0, am 10. März 2021 muss die Mannschaft ein 0:2 gegen den FC Liverpool im nach Budapest verlegten Rückspiel (21 Uhr/Sky) aufholen. Und zwar ganz ohne Fans. (dpa)

