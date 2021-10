Live! Awoniyi trifft - Union Berlin führt 1:0 in Stuttgart

Stuttgart. Im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle stehen der VfB Stuttgart und Union Berlin. Nun treffen sie aufeinander. Der Live-Ticker!

Im zweiten Spiel am Bundesliga-Sonntag trifft der VfB Stuttgart auf Union Berlin. Beide Teams standen sich bislang in sechs Pflichtspielen gegenüber, von denen bei je einem Sieg gleich vier Partien remis endeten. Stuttgart hat damit gegen die Eisernen eine Siegquote von gerade einmal 17% vorzuweisen. Von allen Teams, gegen die der VfB mindestens sechs Pflichtspiele absolvierte, ist die Siegquote der Schwaben nur gegen RB Leipzig noch schlechter (0%). Zuletzt blieben die Eisernen in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen gegen die Baden-Württemberger ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis). Diese Serie begann übrigens in der Relegation 2018/19, als die Hauptstädter nach zwei Unentschieden über die Auswärtstoreregelung den Sprung in die Bundesliga schafften. (hs)

So spielen der VfB Stuttgart und Union Berlin

Stuttgart: 33 Bredlow - 5 Mavropanos, 37 Ito, 4 Kempf - 16 Karazor - 7 Coulibaly, 28 Nartey, 3 Endo, 24 Sosa - 18 Al Ghaddioui, 22 Führich. - Trainer: Matarazzo

Berlin: 1 Luthe - 3 Jaeckel, 31 Knoche, 25 Baumgartl - 28 Trimmel, 8 Rani Khedira, 21 Prömel, 23 Gießelmann - 24 Haraguchi - 14 Awoniyi, 27 Becker. - Trainer: Fischer

Hier ist der Live-Ticker

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball