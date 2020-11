Ausgerechnet Sliskovic: Ex-Stürmer schießt MSV Duisburg ab

Ausgerechnet Petar Sliskovic! Der letztjährige Stürmer des MSV Duisburg, der nach einem Transferhickhack im Sommer zum Aufsteiger Türkgücü München gewechselt war, schoss am Samstag im Münchener Olympiastadion den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ab. Türkgücü besiegte die Zebras mit 2:1 (0:0). Beide Treffer der Gastgeber erzielte Sliskovic. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Torsten Lieberknecht präsentierte sich der MSV in der ersten Halbzeit ordentlich, lieferte dann aber eine schwache zweite Hälfte ab.

Interimstrainer Marvin Compper wollte im Olympiastadion mit Aggressivität und Mut zu Werke gehen. Compper und Branimir Bajic veränderten die Startaufstellung gegenüber der letzten Partie auf drei Positionen. Neu in der Mannschaft waren Arne Sicker, Connor Krempicki und Ahmet Engin. Das Trainerteam wartete zudem mit einer Überraschung auf. Auf der Bank saß U-19-Stürmer Julian Hettwer. Der 17-Jährige war bereits im letzten Wintertrainingslager in Portugal mit von der Partie gewesen. Der MSV spielte in einem 4-4-2-System mit einer Mittelfeldraute. Als zweite Spitze neben Vincent Vermeij agierte Ahmet Engin. Innenverteidiger Vincent Gembalies gehörte derweil nicht dem Kader an.

Zunächst gute Chancen für den MSV

Türkgücü setzte den MSV in den ersten Minuten unter Druck, die ersten Chancen verbuchten aber die Gäste. In der achten Minute vergab Arnold Budimbu. Nach starker Vorarbeit von Moritz Stoppelkamp und Ahmet Engin kam Budimbu drei Meter vor dem Tor zum Abschluss. Der Münchener Stefan Stangl blockte den Ball knapp vor der Linie ab. Zwei Minuten später parierte Türkgücü-Keeper Rene Vollath einen Stoppelkamp-Schuss. In der 19. Minute setzte sich Engin auf der linken Seite durch – es fehlte aber der Abnehmer im Zentrum.

In der 23. Minute meldete sich Türkgücü in der Offensive durch. Petar Sliskovic, in der letzten Saison noch beim MSV unter Vertrag, kam aus zwölf Metern zum Abschluss, doch MSV-Schlussmann Leo Weinkauf war auf dem Posten. In der 43. Minute setzte Ahmet Engin den Ball mit dem Drehschuss knapp neben das Münchener Tor.

Nachholspiel am Dienstag

Kurz nach dem Wiederanpfiff geriet der MSV ins Hintertreffen. Arne Sicker verlor auf der linken Abwehrseite das Duell gegen Sercan Sararer. Petar Sliskovic kam im Strafraum frei zum Abschluss und traf zum 1:0 (48.). Vier Minuten später hätte der Kroate nachlegen können, doch Leo Weinkauf rettete mit einem starken Reflex. In der 60. Minute rutschte Sliskovic nach einer Hereingabe vier Meter vor dem Duisburger Tor am Ball vorbei. In der 66. Minute war Sliskovic dann aber doch mit seinem zweiten Treffer zur Stelle. Sararer bediente den Stürmer, für den sich kein Duisburger zuständig fühlte – Sliskovc musste nur noch einschieben. Fünf Minuten später hätte er die Demütigung für seinen Ex-Arbeitgeber auf die Spitze treiben können, doch er traf neben das Tor.

Für Ahmet Engin war die Partie in der 72. Minute beendet. Der Offensivmann, der gerade erst einen Muskelfaserriss auskuriert hatte, zog sich erneut eine Muskelverletzung zu. Für ihn kam Orhan Ademi. Fünf Minuten später brachten Compper und Bajic dann tatsächlich Youngster Julian Hettwer. In der 89. Minute holte der 17-Jährige mit einem starken Dribbling für den MSV einen Foulelfmeter heraus. Vincent Vermeij verwandelte und sorgte noch einmal für Spannung.

Weiter geht es für den MSV Duisburg bereits am Dienstag, 17. November, 19 Uhr, an der Wedau mit dem Nachholspiel gegen den Halleschen FC. Der neue Trainer Gino Lettieri wird dann erstmals an der Seitenlinie stehen.

Hier geht es zum Live-Ticker Türkgücü München - MSV Duisburg