Live! Leverkusen ohne Alario, Bellarabi und Amiri gegen Hertha

Leverkusen. Leverkusens Trainer Peter Bosz muss beim Spiel gegen Hertha BSC gleich auf drei Stammkräfte verzichten. Der Live-Ticker.

Bayer Leverkusen muss im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) kurzfristig auf gleich drei Stammkräfte verzichten. Torjäger Lucas Alario (leichte Knieprobleme), Karim Bellarabi (Oberschenkelprobleme) und Nadiem Amiri (Krank) stehen Trainer Peter Bosz nicht zur Verfügung.

Zurück in die Startelf kehrt Verteidiger Lars Bender, der beim 4:1-Sieg in der Europa League gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva am Donnerstag wegen eines Pferdekusses ausgefallen war. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker: