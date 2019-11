Leipzig. RB Leipzig reicht ein Punkt zum Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Benfica Lissabon muss gewinnen, um nicht auszuscheiden. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! Leipzig kann gegen Benfica ins Achtelfinale einziehen

RB Leipzig steht dicht vor dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Champions League und geht als Favorit in das Heimspiel gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN). „Von den bisherigen Mannschaften ist Benfica die, die uns am meisten abverlangt hat. Im Hinspiel haben sie uns in den ersten 20 Minuten vor Probleme gestellt. Ich erwarte ein Spiel, in dem beide Mannschaften Fußball spielen wollen“, sagte Nagelsmann: „Wahrscheinlich sind wir leichter Favorit.

Werner in der Königsklasse noch ohne Heimtreffer

So gut es bei Timo Werner derzeit auch läuft, so stutzig macht seine Heim-Statistik in der Königsklasse. Vor eigenem Publikum ist der Nationalstürmer noch immer ohne Tor. Für Trainer Nagelsmann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. „Wenn Timo weiter aufmerksam zuhört, wird er sich in einigen Bereichen noch verbessern. Das kann ich versprechen. Seine Entwicklung ist noch nicht am Ende“, sagte der Coach. Beim 2:1 im Hinspiel hatte Werner beide Tore erzielt.

Leipzig startet mit Innenverteidiger Dayot Upamecano. Nagelsmann beorderte den Franzosen, der zuletzt wegen einer schweren Knöchelprellung im Training pausieren musste, am Mittwochabend in die Anfangself. Zudem setzte Nagelsmann erstmals von Beginn an auf Ethan Ampadu, der neben Upamecano in der Innenverteidigung spielt. Für den angeschlagenen Marcel Halstenberg (muskuläre Probleme) spielt Marcelo Saracchi Außenverteidiger. Insgesamt wechselte Nagelsmann im Vergleich zum 4:1-Auswärtssieg in Köln nur zweimal. Leipzig reicht nun ein Punkt zum Einzug ins Achtelfinale. Benfica muss dagegen gewinnen, um nicht auszuscheiden. (dpa)

So spielen RB Leipzig und Benfica Lissabon:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Upamecano, Saracchi - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Nkunku, Werner

Lissabon: Vlachodimos - Almeida, Ruben, Ferro, Grimaldo - Taarabt, Gabriel - Pizzi, Cervi - Chiquinho, Vinicius

