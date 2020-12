Live! Köln - Osnabrück, Augsburg - Leipzig, TSG - Fürth

Köln. Endspurt vor Weihnachten: Am Dienstagabend werden im DFB-Pokal acht Spiele ausgetragen. Drei davon gibt es hier im Live-Ticker.

Der 1. FC Köln strebt im DFB-Pokal einen positiven Abschluss eines anstrengenden Fußball-Jahres an. Nur drei Tage nach dem beachtlichen 0:0 bei RB Leipzig in der Bundesliga sind die Rheinländer am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) im Zweitrunden-Spiel gegen den Zweitliga-Neunten VfL Osnabrück gefordert. „Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen“, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt am Montag. „Das Spiel wird ja auch durch finanzielle Anreize begleitet, die gerade in Corona-Zeiten wichtig sind. Es wäre schön, wenn wir weiterkommen.“

Markus Gisdol spürt trotz der zuletzt vielen Spiele in kurzer Zeit noch keinen großen Substanzverlust bei seiner Mannschaft. „Wir stecken die Strapazen gut weg. Es zahlt sich aus, dass alle körperlich in guter Verfassung sind. Aber wir müssen weiter klug sein, um die Belastungen zu verteilen. Es gibt ja über Weihnachten auch keine richtige Pause“, sagte der FC-Coach. Das zurückliegende Jahr habe allen Mannschaften „unglaublich viel“ abverlangt. „Es fühlt sich an, als hätten wir schon 25 Spiele in dieser Saison gemacht, und nicht erst 13.“

Um 18:30 Uhr werden drei weitere Spiele im DFB-Pokal angepfiffen. Schalke spielt in der Veltins-Arena gegen den SSV Ulm, Augsburg trifft auf RB Leipzig und die TSG Hoffenheim empfängt Zweitligist Greuther Fürth.

Hier geht es zu unseren Live-Tickern:

1. FC Köln - Osnabrück

Augsburg - Leipzig

Hoffenheim - Fürth