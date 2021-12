Live! Köln führt in Bielefeld, Leverkusen 4:1 gegen Fürth

Leverkusen. Bundesliga am Samstagnachmittag. Bayer Leverkusen steht gegen Greuther Fürth vor einer Pflichtaufgabe, Arminia Bielefeld empfängt den 1. FC Köln.

Trainer Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen hat sein Team für das Bundesligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr) nicht verändert. Der Schweizer schickt die Formation vom 3:1-Erfolg in Leipzig am vergangenen Wochenende ins Rennen gegen den Tabellenletzten. Bei den Gästen aus Franken gibt es vier Veränderungen. Jetro Willems Sebastian Griesbeck, Jeremy Dudziak und Abdourahmane Barry rücken in die Startelf von Trainer Stefan Leitl. Die Fürther haben eine Negativserie von elf Niederlagen am Stück und sind auswärts noch ohne Punktgewinn.

Hier geht es zu unseren Live-Tickern in der Bundesliga:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball