Live! Köln empfängt Holstein Kiel in der Relegation

Köln. Das Hinspiel der Relegation steht an. Für den 1. FC Köln und Holstein Kiel geht es um nicht weniger als die Erstklassigkeit. Der Live-Ticker.

17 Teilnehmer der Bundesligasaison 2021/22 stehen bereits fest, nur ein Platz in Deutschland höchster Spielklasse ist noch zu vergeben. In der Relegation 2021 kämpfen der 1. FC Köln und Holstein Kiel darum. Das Hinspiel am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) wird in der Domstadt ausgetragen.

Für die Kölner und Trainer Friedhelm Funkel sind die beiden Spiele gegen Holstein die letzte Möglichkeit, eine schwache Saison noch zu retten. Erst am letzten Spieltag retteten sich die Rheinländer durch einen 1:0-Sieg gegen den Tabellenletzten Schalke 04 überhaupt noch in die Relegation. Kiel hingegen kann eine starke Saison nun krönen.

Hier geht's zum Live-Ticker:

