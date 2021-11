Live-Ticker Live! Kann Freiburg beim Spitzenspiel in München bestehen?

München. Der SC Freiburg hofft beim Auswärtsspiel beim FC Bayern München auf Torwart Mark Flekken. Die Live-Ticker.

Ein Niederländer ist im Top-Spiel des 11. Spieltages einer der großen Hoffnungsträger beim SC Freiburg gegen den FC Bayern München.

Sieben Gegentore haben die Freiburger in der laufenden Bundesliga-Saison erst kassiert - die wenigsten aller 18 Klubs. Einen großen Anteil an dieser starken Defensivleistung hat Torhüter Mark Flekken. Er habe eine "gute Ausstrahlung" und zeige "gute Leistungen", sagte Trainer Christian Streich über Flekken: "Er hilft uns." Streich ist aber nicht nur mit dem Schlussmann, der inzwischen zum Kreis des niederländischen Nationalteams gehört, "sehr zufrieden", sondern auch mit der Abwehrarbeit seiner Vorderleute. Auf die dürfte gegen die Bayern, die bei ihren vergangenen fünf Pflichtspielsiegen insgesamt 23 Tore erzielten, am Samstag reichlich Arbeit zukommen.

Nagelsmann lässt den FC Bayern offensiv starten

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg wieder voll auf Offensive. Thomas Müller kehrt dabei in die Münchner Startelf zurück. Dafür muss Serge Gnabry auf die Ersatzbank. In der Abwehr nimmt Nagelsmann im Vergleich zum 5:2 in der Champions League gegen Benfica Lissabon gleich zwei Umstellungen vor: Niklas Süle und Lucas Hernández laufen nach kleineren Blessuren beim Tabellenführer wieder auf.

Bei den in München bislang sieglosen Freiburgern verändert Trainer Christian Streich seine Startformation vom jüngsten 3:1-Sieg auf einer Position. Abwehrspieler Manuel Gulde ersetzt Kevin Schade. Das dürfte bedeuten, dass Streich das System wechselt und gegen die beste Offensive der Liga eine Dreierkette in der Abwehr formiert. (dpa)

