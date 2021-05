LIVE! Ingolstadt und Osnabrück kämpfen um Zweitliga-Platz

Ingolstadt. Um einen Platz in der 2. Bundesliga spielen der Drittliga-Dritte Ingolstadt und der Zweitliga-16. Osnabrück. Hier ist unser Hinspiel-Ticker!

Am Mittwoch ging es in der Relegation um einen Platz in der Bundesliga - einen Tag später gibt es ein Duell um einen Platz in der 2. Bundesliga. Im Hinspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück hat der FCI Heimrecht.

Die "Schanzer" genannten Ingolstädter beendeten die Saison 2020/21 in der 3. Liga auf Platz drei und müssen damit tatsächlich zum dritten Mal in Folge in die Relegation, in der sie in den letzten beiden Jahren stets den Kürzeren zogen. Vor zwei Jahren unterlagen sie als Zweitligist dem SV Wehen Wiesbaden, ehe sie im vergangenen Sommer bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit schon als sicherer Aufsteiger galten. Dann aber schlug der 1. FC Nürnberg durch Schleusener zurück und konnte mit dem entscheidenden Tor den Abstieg der Franken verhindern.

Völlig glücklos sind die Oberbayern in der Relegation jedoch nicht. 2009/10 besiegten sie als Dritter der 3. Liga schließlich Hansa Rostock und stiegen in die 2. Bundesliga auf. Deutlich schlechter lief es in den Aufstiegsspielen bislang für den VfL Osnabrück. Die Niedersachsen, die nur drei ihrer letzten 20 Ligaspiele gewinnen konnten, stehen ebenfalls zum vierten Mal in der Relegation zur 2. Bundesliga. Nicht ein einziges Mal konnten die Lila-Weißen sich nach Hin- und Rückspiel bislang behaupten. Am Ende jubelte stets der Gegner – einmal Paderborn und zweimal Dynamo Dresden. (fs)

So spielen der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße - Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke, Bibija. Trainer: Oral

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Taffertshofer, Reis - Multhaup, Amenyido - Kerk - Santos. Trainer: Feldhoff

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

