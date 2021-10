Live! Hoffenheim legt nach - Herthas Defensive zu löchrig

Sinsheim. Zuletzt konnten Hertha BSC drei Pflichtspielsiege in Folge feiern. Kann diese Serie in Hoffenheim ausgebaut werden? Der Live-Ticker.

Erstmals seit dem Saisonbeginn kann Hertha BSC wieder etwas durchatmen. Nach schwachem Start in die Spielzeit konnten die Berliner zuletzt drei Pflichtspiele in Serie gewinnen - darunter auch am Dienstag im DFB-Pokal bei Preußen Münster (3:1).

In der Liga sind die Berliner damit auf Rang zehn vorgerückt - und stehen sogar einen Rang vor dem heutigen Gegner aus Hoffenheim.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball