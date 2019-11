Mönchengladbach. Die deutsche Nationalmannschaft braucht einen Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! Goretzka steht gegen Weißrussland in der Startelf

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland in Mönchengladbach mit Matthias Ginter und Robin Koch in der Innenverteidigung. Jonathan Tah ist angeschlagen, er kann deswegen nicht beginnen. Von Borussia Dortmund steht Linksverteidiger Nico Schulz in der Startelf. Julian Brandt sitzt nur auf der Bank. Für ihn spielt Leon Goretzka in der Offensive. Gemeinsam mit Timo Werner und Serge Gnabry.

Toni Kroos kehrt ins Mittelfeld zurück

Im zentralen Mittelfeld kehrt Toni Kroos zurück. Er soll gemeinsam mit Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan den Spielaufbau organisieren. Deutschland könnte sich theoretisch schon am Samstagabend für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Dann wenn die DFB-Elf gewinnt und Nordirland gegen die Niederlande verliert oder unentschieden spielt.

Das Stadion in Mönchengladbach wird nicht ausverkauft sein. Erwartet werden zwischen 35.000 und 40.000 Anhängern. (las)

So spielt Deutschland: Neuer – Klostermann, Ginter, Koch, Schulz – Kimmich, Kroos, Gündogan – Goretzka, Werner, Gnabry.

