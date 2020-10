LIVE! Gladbachs Neuhaus feiert DFB-Debüt gegen die Türkei

Köln. DFB-Team testet gegen die Türkei mit einer B-Elf. Gladbachs Florian Neuhaus feiert Debüt. Auch BVB-Profi Nico Schulz beginnt. Der Live-Ticker.

Florian Neuhaus gibt sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach steht in der Startformation von Bundestrainer Joachim Löw für das Länderspiel gegen die Türkei in Köln (20.45 Uhr/RTL).

Im Laufe der Begegnung könnten auch Jonas Hofmann und Mahmoud Dahoud ihr Debüt im A-Team feiern.

Draxler ist der Kapitän

Das Tor hütet in Abwesenheit von Kapitän Manuel Neuer wie angekündigt Bernd Leno. Davor bilden Emre Can, Robin Koch und Antonio Rüdiger die Dreierkette. Im Mittelfeld laufen neben Neuhaus Benjamin Henrichs, Kai Havertz und Nico Schulz auf. Im Dreier-Sturm spielen Ersatz-Kapitän Julian Draxler, Luca Waldschmidt und Julian Brandt. - Die deutsche Aufstellung:

Die Aufstellung: Leno - Can, Koch, Rüdiger - Henrichs, Neuhaus, Havertz, Schulz - Draxler, Waldschmidt, Brandt

Das Spiel im Live-Ticker: