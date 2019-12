Frankfurt. Mit einem Sieg gegen Vitoria Guimaraes wäre Eintracht Frankfurt sicher in der Europa League weiter. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! 2:1 - Frankfurt dreht Spiel gegen Guimaraes

Eintracht Frankfurt kann mit einem weiteren Sieg im letzten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Vitoria Guimaraes zum zweiten Mal nacheinander in das Sechzehntelfinale einziehen. Die Portugiesen sind nach anfangs drei Niederlagen aus dem Rennen, erreichten aber zuletzt gegen den FC Arsenal und Standard Lüttich jeweils ein 1:1.

Mit einem Sieg wären die Frankfurter auf jeden Fall für die Runde der letzten 32 Mannschaften qualifiziert. Wenn der Fußball-Bundesligist verliert und Standard Lüttich gewinnt, ist Endstation für die Hessen. Sie wären dann nur Tabellendritter.

Hütter will Rechenspiele verhindern

Sollte die Partie gegen Guimaraes − das bereits ausgeschieden ist − remis enden und Lüttich gegen Arsenal gewinnen, hätten alle drei Klubs zehn Punkte. In diesem Fall würden der direkte Vergleich und die Tordifferenz zu den anderen Vereinen sowie die erzielten Auswärtstore herangezogen, um Platz eins und zwei zu ermitteln. Trainer Adi Hütter will Rechenspiele verhindern: „Die Situation in der Gruppe ist kompliziert. Wir wollen nicht rechnen, sondern unbedingt gewinnen. (dpa)

Die Aufstellungen:

Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Silva - Paciencia

Guimaraes: Silva - Garcia, Venancio, Pedrao, Hanin - Poha, Musrati, Pepe Rodriguez - Rochinha, Pereira, Davidson

Tor: 0:1 Rochinha (8.), 1:1 da Costa (31.), 2:1 Kamada (38.)

