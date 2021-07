Live! Fortuna und Werder gehen mit Personalsorgen ins Spiel

Düsseldorf. Düsseldorfs Trainer Christian Preußer kämpft mit Unwägbarkeiten. Auch Bremen kann vor dem Zweitligaduell nicht aus dem Vollen schöpfen.

Mit personellen Sorgen startet Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf in das erste Heimspiel der Saison. Im Spiel gegen Bundesligaabsteiger Werder Bremen am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) muss Fortuna-Trainer Christian Preußer auf Felix Klaus nach einer leichten Gehirnerschütterung noch verzichten. Zudem ist fraglich, ob die angeschlagenen Shinta Appelkamp, Marcel Sobottka und Dragos Nedelcu bis zum Spieltag einsatzfähig werden. "Alle drei haben heute individuell trainiert. Es wird sich am Freitag entscheiden, wer spielen kann", sagte Preußer.

Auch den Gegner plagen Sorgen: Neuzugang Nicolai Rapp, EM-Fahrer Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Leonardo Bittencourt und Torhüter Jiri Pavlenka werden auf jeden Fall im ersten Auswärtsspiel der neuen Spielzeit fehlen. Abwehrspieler Anthony Jung weilt bei seiner hochschwangeren Frau. Sein Einsatz ist ebenso fraglich wie die der angeschlagenen Profis Kevin Möhwald, Abdenego Nankishi, Eren Dinkci und Stefanos Kapino. "Hier müssen wir noch abwarten", hatte Trainer Markus Anfang am Donnerstag gesagt. (dpa)

