Live! 1:0! Fortuna Düsseldorf schockt Hertha BSC

Düsseldorf. Nach dem Spektakel zwischen dem HSV und Schalke (5:3) geht es heute mit einem weiteren Topspiel weiter: Fortuna Düsseldorf empfängt Hertha BSC.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC startet mit einem schweren Auswärtsspiel in die neue Saison der zweiten Liga. Die Berliner treten am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) am ersten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf an, einem der Mitfavoriten auf den Aufstieg. Für die Hertha ist es auch eine erste echte Standortbestimmung. Nach einem Sommer mit einigen Unruheherden, vor allem der Suspendierung von Torwart Marius Gersbeck wegen des Verdachts der Körperverletzung, sieht Trainer Pal Dardai seine Mannschaft trotzdem gut vorbereitet. Im Kader gab es zahlreiche Veränderungen. Die Neuzugänge Fabian Reese und Toni Leistner dürften ihr Pflichtspieldebüt für die Alte Dame feiern.

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, A. Hoffmann, de Wijs, Gavory - Sobottka, Tanaka - F. Klaus, Appelkamp, Iyoha - Ginczek

Hertha BSC: O. Christensen - Zeefuik, Leistner, Kempf, Dudziak - Klemens, M. Dardai - Winkler, Richter, Reese - Niederlechner

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Robert Glatzel und Jean-Luc Dompe hatten dem Hamburger SV am Freitagabend in einem spektakulären Auftaktduell gegen Schalke 04 einen Traumstart in die neue Zweitliga-Saison beschert: Topstürmer Glatzel und Joker Dompe sorgten in einer packenden Partie zweier Auftstiegsanwärter am Freitagabend in der Nachspielzeit für die entscheidenden Treffer zum 5:3 (1:2). Der HSV sendete damit direkt das erste klare Signal an die Konkurrenz. Schalke 04 offenbarte hingegen gravierende Schwächen in der Defensive.

Auf Pal Dardai und Hertha BSC wartet zum Zweitliga-Start ein schweres Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Foto: firo

