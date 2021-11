Live-Ticker Live! FC Bayern will in der Champions League Reaktion zeigen

Kiew. Der FC Bayern hat nach dem 1:2 in Augsburg etwas gutzumachen. Verfolgen Sie das Königsklassen-Spiel im Live-Ticker.

Der FC Bayern will sich auf dem Weg zum Gruppensieg weder von der Bundesliga-Niederlage beim FC Augsburg noch von Corona-Ärger aufhalten lassen. Bei Dynamo Kiew möchten die personell stark geschwächten Münchner am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) vorzeitig Platz eins in ihrer Vorrundengruppe der Champions League sichern. Für das Achtelfinale sind die Bayern bereits qualifiziert.

„Champions League ist nie unwichtig, erst recht nicht für Bayern München“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Wir können jetzt eine Reaktion nach Augsburg zeigen.“ Dort hatten die Münchner am Freitag in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 verloren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball