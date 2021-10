Hoch das Bein! Leroy Sané und die Kollegen vom FC Bayern beim Aufwärmen in Lissabon.

Live-Ticker LIVE! Lewandowski-Tor zählt nicht: Noch 0:0 in Lissabon

Lissabon. Der FC Bayern ist in der Champions League bei Benfica Lissabon zu Gast. Trainer Julian Nagelsmann fehlt dem Deutschen Meister - er ist erkrankt.

Bayern München muss im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon kurzfristig ohne seinen Trainer Julian Nagelsmann auskommen. Der 34-Jährige kann im dritten Gruppenspiel nach Angaben des deutschen Rekordmeisters wegen eines „grippalen Infekts“ nicht auf der Bank sitzen, er fuhr erst gar nicht mit ins Stadion da Luz. Die Aufgaben von Nagelsmann übernehmen seine Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod.

In der Startelf gab es im 100. Champions-League-Spiel von Kapitän Manuel Neuer zwei erwartete und eine überraschende Änderung. Für Alphonso Davies (Oberschenkel) und Leon Goretzka (Erkältung), die beide in München geblieben waren, begannen Benjamin Pavard und Marcel Sabitzer - der Österreicher steht erstmals in der Anfangsformation. Auf der Bank sitzt dagegen zunächst Serge Gnabry, für den Kingsley Coman beginnt. (sid)

