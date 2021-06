LIVE! Müller trifft - 3:0 für Deutschland gegen Lettland

Düsseldorf. Kapitän Manuel Neuer feiert im EM-Test der DFB-Elf gegen Lettland ein besonderes Jubiläum. Er bestreitet sein 100. Länderspiel. Der Live-Ticker.

Manuel Neuer führt in seinem 100. Länderspiel am Abend in Düsseldorf gegen Lettland als Kapitän eine Startelf mit Thomas Müller und Kai Havertz an. Bundestrainer Joachim Löw bietet beide zusammen im letzten Länderspiel vor der Fußball-Europameisterschaft in der Offensive auf, die von Serge Gnabry als Spitze komplettiert wird.

Bundestrainer Löw setzt auf eine Dreierkette

Löw setzt wie schon beim 1:1 im ersten Länderspiel während der EM-Vorbereitung gegen Dänemark in der Abwehr auf eine Dreierkette, die er auch für das erste Gruppenspiel am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich plant. Mats Hummels, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter besetzen das Trio vor Torwart Neuer.

Joshua Kimmich rückt im Mittelfeld vom Zentrum wieder auf die rechte Außenbahn. Im zentralen Mittelfeld spielen Ilkay Gündogan und Toni Kroos, auf der linken Außenbahn hält der Bundestrainer an Robin Gosens fest. Insgesamt nimmt Löw vier Veränderungen gegenüber dem Dänemark-Spiel vor. (dpa)

So spielen Deutschland und Lettland

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry. Trainer: Löw

Lettland: Ozols - Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis - Karklins, Emsis - Ikaunieks, Zjuzins, Cigarniks - Uldrikis. Trainer: Kazakevics

Schiedsrichter: Nikola Dabanovic (Montenegro)

Tore: 1:0 Gosens (20.), 2:0 Gündogan (21.), 3:0 Müller (28.).

