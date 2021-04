Live-Ticker LIVE! Bochum-Verfolger Kiel tritt in Nürnberg an - noch 0:0

Nürnberg. Die Aufholjagd von Holstein Kiel geht weiter. Der Aufstiegsanwärter tritt im Zweitliga-Nachholspiel beim 1. FC Nürnberg an. Der Live-Ticker!

Ein Großteil der Mannschaften in der 2. Bundesliga hat 31 Partien absolviert. Aufstiegsanwärter Holstein Kiel steht gerade bei 27 Begegnungen. Erst am Samstag sind die Störche nach zweieinhalb Wochen Corona-Zwangspause in den Spielbetrieb zurückgekehrt, fanden überraschend gut in den Rhythmus und gewannen beim VfL Osnabrück mit 3:1. Der Tabellenvierte weist aktuell zwei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz auf. Der direkte Aufstieg ist fünf Zähler entfernt. Man ist dem Hamburger SV und der SpVgg Greuther Fürth auf den Fersen.

Sollte die KSV tatsächlich alle ihre noch offenen Nachholspiele gewinnen, wäre sogar der Spitzenreiter VfL Bochum – derzeit elf Punkte voraus – noch erreichbar. Für den Gegner 1. FC Nürnberg geht es um nichts mehr. (fs)

So spielen Nürnberg und Kiel

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Margreitter, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Nürnberger - Möller Daehli - Borkowski, Hack. Trainer: Klauß

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert - Hauptmann, Lee - Porath, Mees - Serra. Trainer: Werner

