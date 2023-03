Live! Bayern starten in Stuttgart mit Upamecano statt Pavard

Stattgart. Der deutsche Rekordmeister Bayern München will mit einem Sieg beim VfB Stuttgart die Tabellenspitze zurückerobern. Die Partie im Live-Ticker.

Der FC Bayern München stellt seine Startelf für das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart am heute (18.30 Uhr/Sky) nur auf einer Position um. Der französische Verteidiger Dayot Upamecano, der beim 3:0 gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Wochenende wegen einer Sperre gefehlt hatte, kehrt zurück in die Anfangsformation und verdrängt den Ex-Stuttgarter Benjamin Pavard auf die Bank. Pavard wird den Münchnern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am Mittwoch gesperrt fehlen.

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München im Live-Ticker:

Auch beim VfB gibt es nach der 1:2-Niederlage beim FC Schalke 04 eine Änderung: Dan-Axel Zagadou startet anstelle des gesperrten Borna Sosa in der Defensive. Der Franzose dürfte im Zentrum spielen und Hiroki Ito Sosas Platz auf der linken Seite einnehmen. (dpa)

