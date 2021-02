Live! Augsburg braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Leipzig. Ausgerechnet in Leipzig muss der FC Augsburg gewinnen, damit keine Diskussion um Trainer Heiko Herrlich ausbricht. Der Live-Ticker.

Nach Jubeln ist Heiko Herrlich in der aktuellen Lage nicht. Fünfmal hat der Trainer mit dem FC Augsburg in den vergangenen sechs Bundesligapartien verloren. Und jetzt müssen die Augsburger, die fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 haben, ausgerechnet beim Tabellenzweiten RB Leipzig (20.30 Uhr/Dazn) ran. Immerhin: Herrlich wird von der Vereinsführung gestützt. Manager Stefan Reuter versicherte, dass es keine Trainerdiskussion gebe. Die Frage ist allerdings: Wie lange hat diese Aussage Bestand? "Das tut natürlich gut", erwiderte Herrlich die Worte von Reuter. Nach einem Überraschungssieg ginge es dem FCA-Coach am Freitagabend sicher noch viel besser. (dpa)

